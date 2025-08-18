Prefeitura de Guabiruba abre inscrições para casamento coletivo; saiba como participar

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego, divulgou nesta segunda-feira, 18, a abertura das inscrições para o IV Casamento Coletivo. O evento será realizado no dia 9 de novembro de 2025, às 15h, no Salão de Eventos Fischer Decorações, no bairro São Pedro.

A iniciativa é destinada a casais residentes em Guabiruba, com cadastro ativo e atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que se enquadrem em situação de vulnerabilidade econômica.

A cerimônia garantirá gratuidade no casamento civil, incluindo isenção de taxas e emolumentos, além de oferecer um ambiente decorado, buquê de noiva, culto ecumênico, registro fotográfico, coquetel e bolo individual para os noivos e convidados.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Assistência Social, entre 15 de agosto e 12 de setembro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Estão disponíveis 20 vagas, que serão preenchidas por ordem de efetivação da inscrição mediante entrega completa da documentação exigida e habilitação no cartório.

O edital com todas as informações, requisitos e lista de documentos necessários está disponível no site da Prefeitura e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

