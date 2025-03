Prefeitura de Guabiruba abre licitação para concessão do restaurante do parque municipal

A Prefeitura de Guabiruba abriu o processo de licitação para concessão do restaurante do Parque Municipal Vereador Érico Vicentini. Em fevereiro, uma área de 9.814 metros quadrados do parque foi concedido à Sociedade do Pelznickel para realização de atividades culturais voltadas à preservação.

A aquisição do terreno foi feita em dezembro de 2021, e representou o maior investimento com recursos próprios na história do município, no valor de R$ 12 milhões.

Restaurante

O objetivo é a reforma de um restaurante dentro do parque. A estrutura, de alvenaria de tijolos à vista, tem 239,05 m² e está localizada na ilha do parque. O acesso ao restaurante é uma ponte coberta de 105,75 m².

A empresa deverá realizar a limpeza inicial da obra, junto com as etapas primárias de segurança, a revisão do telhado e demais estruturas, além de todas as instalações hídricas e elétricas. O valor total de todos os serviços gira em torno de R$ 250 mil. Com a concessão, a prefeitura pretender transformar o local em um dos principias pontos turísticos da cidade.

Os interessados podem acessar o edital no site da prefeitura e conferir todas as especificações do projeto. O prazo para envio de propostas é até o dia 14 de março, às 8h25. A disputa ocorrerá ainda no dia 14 de março, às 8h30.

Confira o projeto do restaurante:

Concessão para Sociedade do Pelznickel

Em fevereiro, a Câmara de Vereadores aprovou, de forma unânime e em regime de urgência, o projeto de lei que concede à Sociedade do Pelznickel o direito real de uso sobre uma área pública.

Esse espaço será destinado à realização de atividades culturais que visam à preservação, divulgação e celebração da tradição do Pelznickel, que representa a cultura germânica na identidade de Guabiruba.

O projeto prevê a possibilidade de construção de edificações no local, garantindo a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades da Sociedade do Pelznickel. O prazo inicial da concessão é de 10 anos, com possibilidade de renovação por igual período.

Labirinto de árvores

Após serem adquiridas mudas para formar um labirinto de árvores no parque municipal, o plantio depende da contratação de uma empresa especializada. O andamento do projeto foi atualizado ao jornal O Município pelo secretário de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Euller Comper.

O projeto é realizado em parceria com a cidade-alemã Karlsdorf-Neuthard, que presenteou o município com um valor destinado à compra de mudas. O presente foi dado em dezembro de 2023, em comemoração aos 60 anos do município.

O secretário afirma que, em novembro do ano passado, foram emitidas as ordens de compras das mudas. O que falta é a licitação para contratação de mão de obra para plantá-las.

Após a licitação ser emitida e o trabalho iniciado, o prazo de finalização do labirinto é de dois a três meses. Além do plantio, também serão instaladas estátuas e placas indicativas. O labirinto terá um acesso ao público.

Euller afirma que o labirinto irá ficar pronto antes do parque municipal, que tem um prazo de finalização a longo prazo. “Ele [parque] vai demandar alguns anos de execução”.

