Prefeitura de Guabiruba anuncia construção de nova praça em homenagem aos 150 anos da imigração italiana

A Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura de Guabiruba anunciou a construção de uma nova praça em homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana. O novo espaço será localizado na rua Lageado Alto, no bairro Lageado Alto, e trará sua estrutura inspirada na cultura italiana, com as cores predominantes da bandeira da Itália. A inauguração está marcada para o dia 29 de maio.

Conforme a prefeitura, a praça contará com um espaço de lazer com mesas para convivência, playground para crianças e um ambiente cultural destinado a eventos e atividades voltadas à valorização da história e tradições italianas. O projeto busca proporcionar um local de interação social e de entretenimento para todas as idades, reforçando a identidade cultural da comunidade.

A iniciativa está sendo viabilizada com recursos próprios do município, garantindo uma execução eficiente e alinhada com as expectativas da população. O objetivo da nova praça é criar um ambiente acolhedor, que estimule a convivência e o bem-estar dos moradores, além de ser um ponto de referência histórico e cultural.

O diretor administrativo da Associação Cultural Italiana de Guabiruba, Amilton Stedile, afirma que a Praça do Imigrante Italiano, com certeza, será um marco muito especial na passagem dos 150 anos da Imigração Italiana em Guabiruba.

“Muito mais que um espaço construído materialmente, a praça e tudo aquilo que fará parte dela. Para nós, da Associação, idealizadores da praça, é uma honra fazer parte deste projeto, pois se concretiza, por meio do projeto arquitetônico, um legado deixado há mais de 150 anos pelos imigrantes que vieram para cá e seus descendentes”, pontua.

Ao final, Amilton diz ainda que, como forma de festejar o momento, uma comitiva de 40 italianos, dentre autoridades e membros da comunidade civil, participará da inauguração no final do mês de maio.

O projeto também prevê melhorias na infraestrutura urbana do local, incluindo paisagismo, iluminação moderna e instalação de mobiliário urbano adequado.

Confira imagens do projeto da praça:

1 de 5

Leia também:

1. VÍDEO – Câmera mostra momento em que homem danifica sacrário da Igreja Matriz, em Brusque

2. Pastor Cláudio Schefer se despede oficialmente das atividades na Igreja Luterana de Brusque

3. Além da segurança: situação de usuários de drogas em Brusque se torna problema de saúde pública

4. Guabiruba Saneamento anuncia reajuste nas tarifas de água a partir de maio

5. Colisão entre carro e moto na rodovia Ivo Silveira deixa motociclista ferido no Bateas, em Brusque

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: