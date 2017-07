Prefeitura de Guabiruba anuncia implantação do uso de radar móvel

O prefeito de Guabiruba, Matias Kohler, anunciou na tarde desta quinta-feira, 20, que o município terá um radar móvel nos próximos meses. A intenção da prefeitura é reduzir o número de acidentes e, conscientizar a população a obedecer o limite de velocidade de 50km/h em vigor nas ruas da cidade.

De acordo com o prefeito, antes da implantação do equipamento, a sinalização nas ruas da cidade será reforçada. Kohler diz também que há, pelo menos, 150 pedidos de instalação de lombadas físicas em várias áreas do município e que se a prefeitura atender a todas essas solicitações, o trânsito de Guabiruba ficará truncado.

“Não há outro caminho. Ou implantamos lombadas em Guabiruba toda e geramos um atraso, ou evitamos a sinalização física e passamos para a fiscalização eletrônica”.

Neste momento, a prefeitura está em contato com as empresas que fornecem o equipamento para ter uma ideia de preço, logo em seguida, será feita a licitação. O prefeito acredita que até o fim do mês de setembro, o radar móvel já estará à disposição da Polícia Militar de Guabiruba.

“Antes de utilizarmos o equipamento, vamos fazer uma campanha educativa, lembrar a população do limite de 50km/h e só depois iniciaremos a fiscalização. O radar móvel é algo mais educativo do que punitivo”, diz.

Kohler acredita que será uma questão de tempo até que os guabirubenses se acostumem e passem a respeitar o limite de velocidade na área urbana. “Penso que em seis meses teremos o hábito e nada impede de deixarmos de utilizar o equipamento, já que a população estará conscientizada. Não queremos multar, mas educar”.