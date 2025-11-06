Prefeitura de Guabiruba apresenta oficialmente programação do Natal 2025; confira eventos

A Prefeitura de Guabiruba apresentou nesta quarta-feira, 5, a programação do Natal 2025, com novidades. Mais uma vez, os personagens da cultura local serão os protagonistas de semanas de muita magia, alegria e emoção por todo o município.

O evento de lançamento, aberto ao público, aconteceu na Sociedade Recreativa Guabirubense, com o show Encantos Natalinos, que uniu teatro, dança e orquestra. Vereadores, secretários e outras autoridades do município compareceram ao lançamento.

Superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein destacou, entre as novidades, a ida da Pelznickelplatz para o Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, aumentando a capacidade de atender ao público. Ela ainda ressalta que Guabiruba é a capital nacional do Pelznickel, o que atrai muitos visitantes de outros municípios e até de outros estados.

O desfile de Natal, que acontece em 29 de novembro, já está com inscrições abertas. Para a edição de 2025, a superintendente da Fundação Cultural conta que o evento vai contar com um carro alegórico.

Prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke destaca o empenho de toda a comunidade para que o Natal da cidade cresça ano a ano, colocando Guabiruba cada vez mais como um destino turístico-cultural.

“A cada ano, estamos abrindo mais espaço para que mais pessoas mostram o que Guabiruba tem de melhor. Vamos receber muito mais pessoas na Pelznickelplatz, por exemplo. Temos que valorizar, o Pelznickel é nosso. Mostramos cada vez mais esse trabalho tão bonito, que é reconhecido país afora e estamos recebendo também turistas de outros países. Hoje, a diferença está sendo as pessoas, que gostam do que estão fazendo e tem formação na área”, destaca.

Representante da Secretaria de Turismo, Maria Eduarda Schlindwein também apresentou a decoração e iluminação que será instalado na cidade nas próximas semanas. Ela destacou que todas as rotatórias e bairros da cidade vão receber enfeites e incentiva para que o comércio e moradores também façam a sua parte para embelezar a cidade neste período natalino.

Confira a programação completa

NOVEMBRO

16 de novembro (domingo)

Rock no Parque

Festival de música com bandas regionais e atração nacional

Local: Parque Municipal Vereador Érico Vicentini

Horário: a partir das 11h

21 e 22 de novembro (sexta e sábado)

Musical Italiano

Espetáculo cultural em celebração à imigração italiana

Local: Sociedade Recreativa Aymoré

Horário: 19h30 (nos dois dias)

29 e 30 de novembro (sábado e domingo)

Festival Delícias de Natal

Evento gastronômico integrante da programação natalina

Local: Prefeitura Municipal de Guabiruba

Programação de sábado (29/11):

– 15h às 0h: Abertura do festival;

– 16h: Espetáculo “Volto Logo: Traquitanas e Traquinagens da Palhaça Cachaça”;

– 19h: Desfile Oficial “Natal Mágico de Guabiruba”

Programação de domingo (30/11):

– 16h: Apresentação do Terno de Reis “Camelos de Belém”;

– 22h: Show com Canto Daqui e Banda

DEZEMBRO

6 de dezembro (sábado)

Desfile de San Nicolau

Saída da sede da Sociedade do Pelznickel até o Parque Municipal, com encerramento no Artesanato Dietrich

Horário: 18h30

6 de dezembro (sábado)

Cantata de San Nicolau

Apresentação especial no Artesanato Dietrich

Horário: 19h

7 de dezembro (domingo)

Corrida do Pelznickel

Largada em frente à Prefeitura Municipal

Horário: 7h

8 de dezembro (segunda-feira)

Apresentação com Germano Licht Nacht

Local: Escola B. M. Padre Germano Brandt, Bairro Aymoré

Horário: 19h

Pelznickelplatz

Local: Rua Planície Alta, 211 – Bairro Planície Alta, Parque Municipal de Guabiruba

Dias 12, 13, 19 e 20 de dezembro – das 19h às 23h (sextas e sábados)

Dias 14 e 21 de dezembro – das 17h às 21h (domingos)

23 de dezembro (terça-feira)

Desfile Presépio Vivo

Local: Guabiruba do Sul, pelas ruas da cidade

Horário: 20h

23 de dezembro (terça-feira)

CDL Natal na Praça

Evento promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas

24 de dezembro (quarta-feira)

Desfile do Pelznickel pelos Bairros de Guabiruba

Saída na Rua Planície Alta, 211 – Bairro Planície Alta, Parque Municipal de Guabiruba

Horário: a partir das 14h

