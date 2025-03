Prefeitura de Guabiruba discute reabertura do mirante da Trilha da Gueba

A Prefeitura de Guabiruba realizou uma reunião, na quinta-feira, 6, para discutir a restauração e reabertura do mirante da Trilha da Gueba. Estiveram presentes representantes da Associação de Ecoturismo, Preservação e Aventura do Vale do Itajaí (Assepavi) e do Instituto do Meio Ambiente (IMA), além da comunidade e membros da gestão municipal.

Renato, representante do IMA, destacou a relevância da sensibilização e da educação ambiental como pilares para a preservação do local. A proposta é promover o envolvimento da comunidade na proteção dos espaços naturais.

A reunião ressaltou que a preservação ambiental deve caminhar lado a lado com o desenvolvimento local, buscando soluções que beneficiem tanto a natureza quanto a população.

No encontro, a gestão municipal agradeceu a participação ativa da comunidade e reafirmou o compromisso de trabalhar em conjunto na busca por alternativas que garantam a conservação e o uso responsável do mirante.

