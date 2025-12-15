Prefeitura de Guabiruba divulga agenda dos serviços durante recesso de fim de ano; confira

A Prefeitura de Guabiruba informa que, em razão do período de férias coletivas, diversos setores da administração municipal terão mudanças temporárias nos horários de atendimento entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

Diversas secretarias e unidades funcionarão em regime de plantão, com horários especiais e equipes reduzidas para atender situações emergenciais e demandas que não podem ser interrompidas, como saúde, assistência social, obras, zeladoria urbana, coleta de resíduos e atendimentos de proteção social.

Já os setores administrativos que não possuem demandas emergenciais entrarão em recesso completo, retomando as atividades conforme o cronograma de cada unidade.

Confira abaixo o funcionamento detalhado das secretarias:

Secretaria de Saúde:

Policlínica Municipal:

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h, exceto nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. Sem atendimento aos finais de semana.

Serviços disponíveis durante o período:

Vacinação;

Atendimento médico e odontológico de rotina;

Renovação de receitas;

Curativos;

Teste do pezinho (agendamento pelo WhatsApp/telefone (47) 3308-3160);

Administração de medicamentos;

Dispensação de medicamentos para usuários do CAPS.

Farmácia Central, Vigilância Epidemiológica e Regulação:

Atendimento das 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.

Transporte de pacientes será mantido durante o recesso, basta agendar até dia 15 e confirmar até dia 19 de dezembro, pelo telefone: (47) 3308-3101.

Associação hospitalar:

Atendimento das 06h às 18h nos dias 24 e 31 de dezembro. Sem atendimento nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.

Funcionamento normal das 06h às 00h nos demais dias.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos:

Atuação em regime de plantão do dia 19 de dezembro até 11 de janeiro, com atendimento das 06h às 12h para serviços emergenciais.

Contato do plantão: WhatsApp (47) 3308-3103.

Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego:

Atendimento presencial em equipe reduzida, das 07h às 13h.

Nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro, o atendimento será apenas em plantão, das 07h às 13h.

Telefone da recepção: (47) 3308-3105.

Centro de Referência de Assistência Social (Cras):

Fechado durante todo o recesso, com atendimentos centralizados na Secretaria.

Conselho Tutelar:

Atendimento presencial das 06h às 13h nos dias 19, 22, 23, 26, 29 e 30 de dezembro e 2, 5 e 9 de janeiro.

Atendimento apenas por plantão nos dias 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 31 de dezembro, e nos dias 1, 3, 4, 10 e 11 de janeiro.

Contato por WhatsApp: (47) 3308-3112.

Secretaria de Educação:

Férias coletivas a partir do dia 29 de dezembro e retorno no dia 5 de janeiro.

Para demanda urgente, entre em contato através do telefone: (47) 98495-0102.

Secretaria de Esportes:

Recesso a partir do dia 19 de dezembro e retorno das atividades no dia 11 de janeiro.

Ginásio de Esportes João Scheffer:

Fechado a partir do dia 19 de dezembro, com retorno no dia 12 de janeiro.

Contatos:

Joelcio – (47) 99184-5738;

Alfonso – (47) 99237-3535.

Setor de Recursos Humanos:

Atendimento presencial até o dia 23 de dezembro.

Entre os dias 24 de dezembro e 2 janeiro o atendimento estará em regime de plantão, exceto nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.

WhatsApp ativo apenas para mensagens e áudios.

Secretaria de Turismo:

Atendimento presencial das 08h às 14h nos dias 19 de dezembro e de 5 a 9 de janeiro.

Fechada do dia 20 de dezembro ao dia 8 de janeiro.

Fundação Cultural:

Todos os espaços estarão fechados durante todo o recesso e retorno normal após férias coletivas.

Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura:

Entra em férias coletivas em no dia 19 de dezembro e retorna no dia 12 de janeiro. Sem plantão.

Secretaria de Agricultura:

Atendimento exclusivamente em regime de plantão.

Contatos:

Beto – (47) 99149-9616;

Méri – (47) 99628-2493.

Secretaria de Meio Ambiente:

Denúncias gerais: via Ouvidoria;

Denúncias urgentes: Polícia Ambiental – (47) 3221-7395;

Orientações: WhatsApp – (47) 3308-3192.

Coleta de lixo:

Nenhuma coleta nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2026.

Nas coletas dos sábados e nos dias 24 e 31 de dezembro, o turno da tarde inicia às 10h.

Ouvidoria:

Sem atendimento presencial e telefônico durante o recesso.

Registros seguem disponíveis pelo site oficial.

