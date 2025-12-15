Prefeitura de Guabiruba divulga agenda dos serviços durante recesso de fim de ano; confira
Serviços essenciais seguem garantidos
Serviços essenciais seguem garantidos
A Prefeitura de Guabiruba informa que, em razão do período de férias coletivas, diversos setores da administração municipal terão mudanças temporárias nos horários de atendimento entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.
Diversas secretarias e unidades funcionarão em regime de plantão, com horários especiais e equipes reduzidas para atender situações emergenciais e demandas que não podem ser interrompidas, como saúde, assistência social, obras, zeladoria urbana, coleta de resíduos e atendimentos de proteção social.
Já os setores administrativos que não possuem demandas emergenciais entrarão em recesso completo, retomando as atividades conforme o cronograma de cada unidade.
Confira abaixo o funcionamento detalhado das secretarias:
Secretaria de Saúde:
Policlínica Municipal:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h, exceto nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. Sem atendimento aos finais de semana.
Serviços disponíveis durante o período:
Farmácia Central, Vigilância Epidemiológica e Regulação:
Atendimento das 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.
Transporte de pacientes será mantido durante o recesso, basta agendar até dia 15 e confirmar até dia 19 de dezembro, pelo telefone: (47) 3308-3101.
Associação hospitalar:
Atendimento das 06h às 18h nos dias 24 e 31 de dezembro. Sem atendimento nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.
Funcionamento normal das 06h às 00h nos demais dias.
Secretaria de Obras e Serviços Públicos:
Atuação em regime de plantão do dia 19 de dezembro até 11 de janeiro, com atendimento das 06h às 12h para serviços emergenciais.
Contato do plantão: WhatsApp (47) 3308-3103.
Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego:
Atendimento presencial em equipe reduzida, das 07h às 13h.
Nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro, o atendimento será apenas em plantão, das 07h às 13h.
Telefone da recepção: (47) 3308-3105.
Centro de Referência de Assistência Social (Cras):
Fechado durante todo o recesso, com atendimentos centralizados na Secretaria.
Conselho Tutelar:
Atendimento presencial das 06h às 13h nos dias 19, 22, 23, 26, 29 e 30 de dezembro e 2, 5 e 9 de janeiro.
Atendimento apenas por plantão nos dias 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 31 de dezembro, e nos dias 1, 3, 4, 10 e 11 de janeiro.
Contato por WhatsApp: (47) 3308-3112.
Secretaria de Educação:
Férias coletivas a partir do dia 29 de dezembro e retorno no dia 5 de janeiro.
Para demanda urgente, entre em contato através do telefone: (47) 98495-0102.
Secretaria de Esportes:
Recesso a partir do dia 19 de dezembro e retorno das atividades no dia 11 de janeiro.
Ginásio de Esportes João Scheffer:
Fechado a partir do dia 19 de dezembro, com retorno no dia 12 de janeiro.
Contatos:
Setor de Recursos Humanos:
Atendimento presencial até o dia 23 de dezembro.
Entre os dias 24 de dezembro e 2 janeiro o atendimento estará em regime de plantão, exceto nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.
WhatsApp ativo apenas para mensagens e áudios.
Secretaria de Turismo:
Atendimento presencial das 08h às 14h nos dias 19 de dezembro e de 5 a 9 de janeiro.
Fechada do dia 20 de dezembro ao dia 8 de janeiro.
Fundação Cultural:
Todos os espaços estarão fechados durante todo o recesso e retorno normal após férias coletivas.
Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura:
Entra em férias coletivas em no dia 19 de dezembro e retorna no dia 12 de janeiro. Sem plantão.
Secretaria de Agricultura:
Atendimento exclusivamente em regime de plantão.
Contatos:
Secretaria de Meio Ambiente:
Coleta de lixo:
Nenhuma coleta nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2026.
Nas coletas dos sábados e nos dias 24 e 31 de dezembro, o turno da tarde inicia às 10h.
Ouvidoria:
Sem atendimento presencial e telefônico durante o recesso.
Registros seguem disponíveis pelo site oficial.
Leia também:
1. Bombeiros são acionados após colisão entre carro e moto no Limoeiro, em Brusque
2. Brusque anuncia contratação de zagueiro que disputou a Série B em 2025
3. VÍDEO – Interdição na avenida Primeiro de Maio provoca filas na manhã desta segunda-feira, em Brusque
4. Calor abre a semana em Brusque e frente fria entra na previsão
5. Princípio de incêndio atinge máquina em indústria, em Guabiruba
Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal: