Prefeitura de Guabiruba divulga edital para contratação temporária de professor para educação especial; confira salário

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou o Edital 013/2025, que abre inscrições para o cadastro reserva de professores para educação especial. Os profissionais serão contratados em caráter temporário durante o ano letivo de 2025. Os salários passam de R$ 5 mil.

As inscrições estarão abertas entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro de 2025, no horário das 8h30 às 11h30, e das 14h às 16h30, diretamente na sede da Secretaria de Educação, localizada na rua José Dirschnabel, 67, 2º andar, no Centro de Guabiruba.

Para participar, o candidato deve ter Licenciatura em Pedagogia com pós-graduação em Educação Especial, idade mínima de 18 anos e não possuir condenações ou penalidades em função pública.

Documentos

Entre os documentos exigidos estão: ficha de inscrição (Anexo I), comprovantes de formação acadêmica, declaração de tempo de serviço, certificados de cursos de aperfeiçoamento, documentos pessoais, título de eleitor e comprovante de vacinação contra a Covid-19. Todos os documentos devem ser entregues em envelope A4 lacrado

Confira o edital – edital-013-2025-educacao-especial-1

Classificação e contratação

A seleção será realizada por meio de análise de títulos e experiência profissional. Serão atribuídos pontos para diferentes níveis de formação, tempo de serviço e cursos de aperfeiçoamento. Em caso de empate, serão considerados critérios como maior idade, formação e carga horária de cursos na área.

As listas de classificação serão divulgadas até o dia 8 de outubro de 2025 no hall de entrada da Secretaria de Educação e no site oficial da Prefeitura de Guabiruba na aba “Processos Seletivos”.

As contratações ocorrerão conforme a necessidade da rede municipal, podendo abranger cargas horárias de 20h ou 40h semanais, com remuneração de até R$ 5.428,44, acrescida de 5% de regência de classe e vale-alimentação.

O processo seletivo terá validade até 19 de dezembro de 2025, sem possibilidade de prorrogação.

