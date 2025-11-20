Prefeitura de Guabiruba diz que serviço de coleta de lixo deve normalizar na próxima semana

A Prefeitura de Guabiruba divulgou uma nota nesta quarta-feira, 19, sobre a suspensão da coleta de lixo. Um entrave durante a troca de empresas para prestação do serviço gerou a paralisação da coleta na segunda-feira, 17. Segundo a prefeitura, os trabalhos devem normalizar na próxima semana.

Confira a nota da prefeitura

Conforme informado anteriormente, a cidade iniciou um período de transição para a nova empresa contratada por meio de licitação. Na ocasião, comunicamos que não haveria mudanças nas rotas, nos dias ou nos horários da coleta, prevendo apenas possíveis atrasos pontuais durante os primeiros dias de adaptação.

Entretanto, a nova empresa enfrentou um imprevisto operacional: inicialmente estava previsto que seria feita a locação de maquinários para garantir o início das atividades, porém o processo não se concretizou. Com isso, a empresa iniciou os trabalhos com caminhões próprios em número ainda insuficiente, o que comprometeu momentaneamente a regularidade da coleta.

A administração municipal reforça que está acompanhando de perto toda a situação e cobrando providências imediatas. A nova empresa já está com a frota em fase final de regularização, e a expectativa é de que o serviço seja totalmente normalizado ao longo da próxima semana.

Enquanto isso, podem ocorrer atrasos ou falhas pontuais na coleta. Pedimos a compreensão da população e reiteramos o compromisso da Prefeitura de Guabiruba com a transparência e com a garantia da continuidade dos serviços públicos essenciais.

Para dúvidas ou informações adicionais, os moradores podem entrar em contato com Alôncio Schirmer, responsável pela coleta de lixo no município, pelo telefone/WhatsApp (47) 9152-4310. A Prefeitura de Guabiruba agradece a colaboração e a paciência de todos.