Prefeitura de Guabiruba entra em férias coletivas dia 18 de dezembro; confira quais setores atenderão em horário especial

A Prefeitura de Guabiruba vai conceder férias coletivas a partir de 18 de dezembro até 8 de janeiro. Desta forma, o expediente se encerra no dia 15 e inicia novamente em 9 de janeiro.

Os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão. Durante o período de férias, a Policlínica funcionará no seguinte cronograma:

Policlínica:

Horário de Funcionamento: 7h às 13h (dias úteis) para vacinação e atendimento médico, para renovação de receita, dor crônica, consultas de rotina, curativos, administração de medicamentos com receitas de médicos externos, suspeitas de Covid e dengue.

No mesmo horário, atenderão também a Farmácia, Vigilância Epidemiológica/Dengue e a Secretaria de Saúde no Setor de Regulação de Consultas, Exames e Cirurgias. Além disso, as viagens pré-agendadas acontecerão normalmente, com um motorista de sobreaviso para as altas médicas.

As Unidades Básicas de Saúde, CAPS, Vigilância Sanitária e demais serviços administrativos da Secretaria de Saúde estarão em férias coletivas.

Hospital:

Horário de Funcionamento: 8h às 19h30 (todos os dias, exceto 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01), sem fechar para o almoço, e com atendimentos para suspeita de Covid e Dengue, crise hipertensiva, crise de hiperglicemia, crises de dores agudas, dor torácica, crise alérgica, traumas, vômito e diarreia, suturas e demais urgências.

Testes de COVID serão realizados mediante solicitação médica no hospital e na policlínica.

Na Guabiruba Saneamento, até dia 22 das 8h ao 12h e retornando dia 26 com horário normal, parando novamente dia 29 ao meio dia e retornando normalmente em 02 jan. 2024 em horário normal. Disque 0800 942 5571 ou WhatsApp (47) 99143 1297 (apenas mensagem de texto).

Secretaria de Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente enfatiza que denúncias relacionadas devem ser registradas na Ouvidoria Municipal. Para denúncias urgentes, com a Polícia Ambiental no telefone (47) 3221-7395. Demais dúvidas podem ser obtidas no WhatsApp da Secretaria (47)3308-3192.

A coleta de lixo fica suspensa somente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, sendo que os resíduos reciclados previstos para o dia 25 terão coleta antecipada em 23/12 (sábado), e a coleta do dia 1º de janeiro será feita dia 30 de dezembro.

Na Secretaria de Agricultura, os responsáveis estarão atentos aos chamados pelos números (47) 99149-9616 e (47) 99628-2493.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: