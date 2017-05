Prefeitura de Guabiruba inaugura pavimentação da rua Planície Alta

A pavimentação de aproximadamente 2 mil metros da rua Planície Alta foi inaugurada na manhã de sábado, 27, pela Prefeitura de Guabiruba.

Foi investido cerca de R$ 1,5 milhão na obra, sendo R$ 1,3 financiado pelo Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o restante pago com recursos em caixa do Executivo.

Além da pavimentação, a via recebeu novas tubulações e galerias e as calçadas estão sendo construídas com a parceria dos moradores.

A inauguração integrou a programação de aniversário da cidade, que no próximo dia 10 de junho completa 55 anos de emancipação político-administrativa.

Além dos moradores, participaram do evento o prefeito Matias Kohler, o vice Valmir Zirke, o presidente da Associação dos Moradores, Evandro Baumgartner, o presidente da Câmara Municipal, Cristiano Kormann e vereadores Felipe Eilert dos Santos, Godo Westarb, Haliton Kormann, Paulo Ricardo Gums e Rosita Kohler.