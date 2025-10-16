Prefeitura de Guabiruba publica edital de contratação na saúde com salários de até R$ 10 mil
Inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 24 de outubro
Inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 24 de outubro
A Prefeitura de Guabiruba publicou um edital para o preenchimento de vagas temporárias e formação de cadastro reserva em diversos cargos da área da saúde. Os salários chegam a R$ 10 mil.
As inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 24 de outubro, de forma gratuita, mediante o envio da documentação exigida em um único arquivo PDF para o e-mail seletivosaude@guabiruba.sc.gov.br. O processo seletivo será realizado por meio de análise de currículo.
As oportunidades incluem vagas para:
As remunerações variam conforme a carga horária e o cargo, com valores entre R$ 2.211,03 e R$ 10.690,61, além de adicional de insalubridade e auxílio-alimentação diário.
O edital completo, com requisitos, pontuação e demais orientações, está disponível no site oficial da Prefeitura de Guabiruba, na aba Processos Seletivos – 2025.
Leia também:
1. Carro que caiu no rio em Brusque ficou trancado em monte de areia e não afundou
2. Brusque chega a marca de 100 dias sem homicídios
3. Secretário de Agricultura de Botuverá vai à Câmara, fala sobre abatedouro e nega responder parte das perguntas
4. “Causos do Galo”: peça com audiodescrição acontece em Brusque; saiba quando
5. VÍDEO – Jovem é flagrado realizando manobra “superman” em scooter elétrica na avenida Beira Rio, em Brusque
Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque: