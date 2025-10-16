Prefeitura de Guabiruba publica edital de contratação na saúde com salários de até R$ 10 mil

A Prefeitura de Guabiruba publicou um edital para o preenchimento de vagas temporárias e formação de cadastro reserva em diversos cargos da área da saúde. Os salários chegam a R$ 10 mil.

As inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 24 de outubro, de forma gratuita, mediante o envio da documentação exigida em um único arquivo PDF para o e-mail seletivosaude@guabiruba.sc.gov.br. O processo seletivo será realizado por meio de análise de currículo.

As oportunidades incluem vagas para:

Médico especialista psiquiatra (10h ou 20h semanais)

Médico especialista cardiologista (10h ou 20h semanais)

Agente comunitário de saúde (bairros Centro, Aymoré e Guabiruba Sul – 40h semanais)

Fonoaudiólogo (20h semanais)

Terapeuta ocupacional (20h ou 40h semanais)

As remunerações variam conforme a carga horária e o cargo, com valores entre R$ 2.211,03 e R$ 10.690,61, além de adicional de insalubridade e auxílio-alimentação diário.

O edital completo, com requisitos, pontuação e demais orientações, está disponível no site oficial da Prefeitura de Guabiruba, na aba Processos Seletivos – 2025.

