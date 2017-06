Prefeitura de Guabiruba realiza novo Concurso Público

A Prefeitura de Guabiruba publicou o Edital nº 01/2017 do Concurso Público 2017 destinado ao preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas pelo site do Ibam de 23 de junho a 21 de julho.

Há vagas para os cursos de nível superior, médio e ensino fundamental. A remuneração varia conforme o cargo, sendo os maiores salários ofertados para médico clínico geral (R$ 11 mil para 40h/s), pediatra (R$ 3.092,11 para 10h/s) e agente de controle interno (3.467,79 para 40h/s).

A coordenação técnico/administrativa do Concurso Público será de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) e as provas serão aplicadas no dia 20 de agosto.

Concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

A presidente da Comissão do Concurso Público, Elizabet Maria Heiderscheidt Schlindwein, informa que há 54 vagas abertas distribuídas em 24 cargos. “São 22 vagas para ensino superior, três para nível médio e 29 nível fundamental”, pontua.

Ela também reforça a importância dos interessados lerem o edital, visto que muitas pessoas possuem dúvidas que são esclarecidas no próprio documento disponível no site www.guabiruba.sc.gov.br. “Atendemos muitas ligações de pessoas que desejam informações Sem terem lido o edital e por isso frisamos que qualquer um que queira realizar o concurso, antes mesmo de fazer a inscrição leia o edital”, orienta.

O último concurso público realizado pela Prefeitura de Guabiruba foi em 2014 e o mesmo ainda tem validade e está chamando os classificados. “Este novo concurso se fez necessário justamente porque já chamamos todos os classificados de alguns cargos deste processo feito em 2014”, explica.

Requisitos para assumir o cargo:

– Ter nacionalidade brasileira ou equivalente, na forma da lei.

– Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da posse.

– Estar em dia com as obrigações eleitorais.

– Estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.

– Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo na data da contratação.

– Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

– Apresentar declaração firmada na qual conste não haver sofrido condenação definitiva por crime doloso ou contravenção, nem penalidade disciplinar de demissão com prazo inferior a cinco anos, conforme Estatuto dos Servidores de Guabiruba, no exercício de função pública qualquer.

– Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da contratação, o competente registro de inscrição no órgão fiscalizador.

– Firmar declaração de não possuir acúmulo de remuneração pública, exceto aqueles previstos na Lei.

– Apresentar declaração de bens.