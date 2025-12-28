Prefeitura de Itapema esclarece despejo de esgoto no mar da Meia Praia em plena temporada de verão

A Prefeitura de Itapema esclareceu a origem do despejo irregular de esgoto no mar da Meia Praia em meio à temporada de verão. A irregularidade foi registrada durante a semana, na altura da rua 227.

Por nota oficial, a administração municipal disse que realizou vistorias técnicas. O lançamento não ocorreu direto à praia, e partiu de ligações irregulares à rede de drenagem pluvial, que é destinada somente para escoamento da água da chuva.

“Nesses casos, o efluente que deveria ser encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) acaba sendo conectado de forma indevida à rede de drenagem pluvial”, escreveu a prefeitura.

O lançamento de esgoto na água prejudica o meio ambiente e afeta os índices de balneabilidade, indicador que atesta a qualidade da água do mar para recreação e outros fins.

A prefeitura notificou a Conasa, concessionária responsável pelo serviço de esgoto local, registrou a denúncia junto à Agência Intermunicipal de Regulação (Agir), iniciou a fiscalização para identificar ligações irregulares à rede de drenagem e realizou limpeza da praia.

Nota na íntegra

Nota oficial – Lançamento irregular de efluentes

A Prefeitura de Itapema informa que tomou ciência, nesta semana, de uma irregularidade em ramais de esgoto, nas proximidades da rua 227, que resultou no escoamento de efluentes em direção ao mar.

Após vistoria técnica das equipes municipais, foi constatado que não se trata de lançamento direto de esgoto na praia, mas sim de ligações irregulares de ramais domiciliares ou condominiais.

Nesses casos, o efluente que deveria ser encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) acaba sendo conectado de forma indevida à rede de drenagem pluvial. O esgoto entra na boca de lobo, percorre a tubulação de drenagem e, consequentemente, deságua na faixa de areia e no mar, causando impacto ambiental e prejuízos à balneabilidade.

Diante da situação, a prefeitura adotou medidas imediatas, incluindo:

– notificação formal da Conasa, concessionária responsável pelo sistema de esgotamento sanitário no município;

– registro de denúncia junto à Agir (Agência Intermunicipal de Regulação);

– início das ações de fiscalização para identificação das ligações irregulares;

– realização de limpeza emergencial no local e na faixa de areia, como parte das ações contínuas de preservação e manutenção das praias.

A prefeitura reforça que a responsabilidade pela coleta e destinação correta do esgoto é da concessionária, cabendo ao município atuar na fiscalização, no controle ambiental e na proteção da saúde pública, o que está sendo feito com rigor.

As equipes seguem monitorando a área e adotando todas as providências necessárias para cessar a irregularidade, responsabilizar os envolvidos e garantir praias limpas e seguras para moradores e visitantes.

Por fim, a administração municipal destaca que a preservação do mar, da balneabilidade e da limpeza das praias de Itapema é prioridade absoluta, e que todas as medidas necessárias continuarão sendo adotadas até a completa resolução da situação.

A prefeitura seguirá acompanhando o caso e manterá a população informada por meio dos canais oficiais.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

