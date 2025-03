Prefeitura de Itapema revela nova marca em cerimônia de abertura do aniversário de 63 anos do município

A cidade de Itapema viveu um momento especial na noite da quarta-feira, 26, com o lançamento oficial da nova marca do município: “Itapema. Viva o Futuro”. O evento aconteceu no salão de eventos do Sofistic Hotel e reuniu autoridades, empresários, representantes do trade turístico e convidados. A ação marcou também o início das comemorações do aniversário de 63 anos de Itapema, celebrado em abril.

A nova identidade visual busca reforçar o desenvolvimento do município e a força do turismo, do setor imobiliário e do ambiente favorável para novos negócios.

Durante a cerimônia, o prefeito Alexandre Xepa falou com entusiasmo sobre o momento da cidade.

“Itapema é a bola da vez. Estamos crescendo, atraindo investimentos, melhorando a qualidade de vida e planejando um futuro ainda melhor. A marca chega como uma virada de chave para uma cidade que pensa grande e faz acontecer”.

A assessora especial de Comunicação, Carol Poerner, destacou a construção técnica e estratégica do projeto: “Ffoi um trabalho que a nossa equipe encampou desde o início com muito cuidado. Itapema vive um novo momento e todos precisam enxergar isso. A marca nasce de elementos que traduzem o espírito da cidade e foi pensada para inspirar todos a fazerem parte do futuro promissor que estamos construindo juntos”.

O evento contou ainda com a exibição do vídeo institucional que destacou as potencialidades da cidade. A nova marca já começa a ser aplicada em todas as ações e materiais oficiais da Prefeitura.

