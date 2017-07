Prefeitura de Nova Trento transfere feriado de aniversário da cidade para 7 de agosto

A Administração Municipal da Prefeitura de Nova Trento informa a população que o feriado do dia 08 de agosto – Emancipação Político Administrativa do Município de Nova Trento – foi transferido para o dia 07 de agosto – segunda-feira. A medida está prevista no decreto nº 12/2017, que leva em consideração o fato do feriado ser em uma terça-feira.

Deste forma, não haverá expediente na Prefeitura de Nova Trento, nos órgãos e as entidades da administração direta e autárquica do Poder Executivo Municipal na segunda-feira, 7. Porém, os serviços públicos considerados essenciais garantirão o atendimento ao público por meio de escalas de serviço ou plantão. Vale ressaltar, que na terça-feira, 08, todos os serviços e atendimentos serão retomados normalmente.