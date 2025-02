Prefeitura define data para abertura de inscrições para o Bolsa Atleta em Brusque

A Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque abrirá as inscrições para o Bolsa Atleta Municipal no período de 6 a 17 de fevereiro.

O programa oferece apoio financeiro a atletas, paratletas, técnicos e auxiliares técnicos que representam o município em competições estaduais, nacionais e internacionais.

“Essa iniciativa busca fortalecer o desenvolvimento esportivo na cidade, revelar talentos e impulsionar Brusque no cenário esportivo”, afirma o superintendente Luiz Paulo.

Os atletas e profissionais do esporte interessados devem acessar o edital com as informações técnicas que estará disponível nesta segunda-feira, 3, no site da FME Brusque.

Leia também:

1. Sem propostas viáveis para terreno, ex-funcionários da Schlösser continuam sem perspectiva de recebimento de indenização

2. Filipe Gouveia defende Moccelin: “que xinguem o treinador”

3. Atraso na entrega de faturas: Justiça estipula prazo para Celesc explicar problemas

4. Prefeito assina decreto que define reajuste da tarifa de coleta de lixo em Brusque

5. Prefeito de Florianópolis é eleito presidente da Fecam; André Vechi compõe diretoria

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: