Prefeitura demite servidor que pagou fiança para tirar Jocimar dos Santos da prisão

A Prefeitura de Brusque demitiu nesta segunda-feira, 4, o diretor-geral de Governo, Daniel Maia Bueno, que é presidente municipal do Cidadania. A demissão ocorreu após o governo descobrir que Daniel pagou a fiança para tirar o vereador afastado Jocimar dos Santos (DC) da prisão.

Segundo uma fonte que conversou com o jornal O Município, Daniel tem forte ligação com Jocimar e, inclusive, era indicado pelo DC, partido no qual o vereador afastado é presidente estadual, para o cargo que ocupava no segundo escalão da prefeitura.

O Município teve acesso ao comprovante do pagamento de uma parte da fiança. O depósito, efetuado da conta bancária de Daniel ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), é de R$ 19,8 mil. Ao tomar conhecimento da situação, o governo se reuniu com Daniel para demiti-lo.

