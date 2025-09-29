Prefeitura detalha acompanhamento de alunos autistas na rede municipal de ensino de Brusque

A Câmara de Vereadores de Brusque recebeu da secretaria de Educação um relatório completo sobre como funciona o atendimento aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede municipal.

O documento, assinado pela secretária Franciele Márcia Mayer, responde a um pedido de informação e apresenta um panorama das ações voltadas à inclusão escolar no município.

Segundo a resposta, Brusque atende atualmente cerca de 450 estudantes autistas, distribuídos entre a educação infantil e o ensino fundamental.

Estrutura e diretrizes da inclusão

O trabalho é guiado por regulamentações próprias, seguindo resoluções do Conselho Municipal de Educação (Comed) e do Guia Prático de Referência da Educação Especial, além das orientações do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar Educacional Inclusivo (Namei).

O fluxo de atendimento começa com observações pedagógicas realizadas na própria escola. Quando necessário, o aluno é encaminhado ao Namei, onde passa por avaliação de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos.

Esses profissionais elaboram relatórios que orientam as adaptações pedagógicas e o acompanhamento individualizado.

Professores, monitores e salas de apoio

Nos últimos anos, a rede municipal informa ter ampliado significativamente sua estrutura. O número de professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) passou de 11 em 2021 para 72 em 2025.

Já os monitores de inclusão cresceram de 23 para 456 no mesmo período, sendo que 374 deles acompanham exclusivamente estudantes com TEA.

Hoje, Brusque também mantém 37 salas de AEE, espalhadas em diferentes escolas, que oferecem suporte pedagógico complementar para alunos com necessidades específicas.

“Nenhum estudante fica desassistido: até que o monitor designado seja contratado, o acompanhamento é garantido por professores do AEE e pela equipe técnica do Namei”, manifestou a secretária no documento.

Para dar conta da crescente demanda, a secretaria realizou concurso público e efetivou 436 monitores para atuação em sala de aula e na inclusão.

Além disso, abriu um processo seletivo com objetivo de suprir necessidades em caráter temporário. As convocações estão sendo publicadas no site da Prefeitura de Brusque, e até agora já foi divulgada a de número 10.

Formação continuada e orientação às escolas

A secretaria de Educação afirma que tem investido em formações periódicas para professores e monitores, com temas que vão desde o desenvolvimento da linguagem até estratégias de manejo comportamental.

Entre os eventos realizados, destacam-se o Seminário Nacional de Autismos, palestras sobre saúde mental e oficinas sobre práticas pedagógicas inclusivas.

Além da capacitação profissional, a “rede promove ações de conscientização junto aos colegas de turma e comunidade escolar, fortalecendo a convivência e o respeito à diversidade”.

Cada aluno com TEA pode contar com um Plano de Desenvolvimento Individualizado (PDI), construído a partir das necessidades identificadas pelas equipes pedagógicas. A proposta é oferecer adaptações curriculares e estratégias que respeitem o ritmo de cada criança.

“O acompanhamento educacional também é integrado às terapias de saúde. Há uma parceria entre as secretarias de Educação e Saúde, com reuniões mensais de estudo de caso que envolvem psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais”, manifestou a secretaria.

Espaços de acolhimento e apoio no dia a dia

No documento a secretaria afirma que algumas escolas da rede já foram adaptadas com salas de acolhimento e ambientes sensoriais, voltados para auxiliar os estudantes em momentos de autorregulação.

Outra medida importante citada foi a atenção à alimentação: famílias podem enviar refeições em casos de restrição, e nutricionistas da rede acompanham situações específicas em conjunto com o Namei.

O transporte escolar também é, segundo a resposta, preparado para atender os estudantes. Todos os veículos contam com monitores, e os profissionais passaram por formações em parceria com a Ama Brusque para compreender melhor o autismo e estratégias de acolhimento.

“O município ainda incentiva o uso do cordão de girassol, símbolo internacional de identificação não invasiva para pessoas com deficiência oculta”.

Sistema informatizado de acompanhamento

Para garantir um acompanhamento próximo, a secretaria diz utilizar um sistema informatizado no qual são registrados os Planos de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), os Planos Educacionais Individualizados (PEI), relatórios diários e avaliações semestrais.

“As informações ficam disponíveis também às famílias, permitindo acompanhamento contínuo do desenvolvimento dos alunos”.

Na resposta enviada à Câmara, Franciele reforçou que Brusque vem ampliando esforços para consolidar uma rede de ensino inclusiva.

“Nosso compromisso é garantir o direito à educação de qualidade para todos os estudantes, com ou sem deficiência”, afirmou.

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

