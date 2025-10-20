Prefeitura divulga estimativa de público e faturamento da 38ª Fenarreco e confirma data da próxima edição

A tradicional Festa Nacional do Marreco encerrou neste domingo, 19, após 11 dias de gastronomia típica, cultura, diversão e chope gelado que movimentaram o Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, em Brusque.

Durante o concurso da realeza da 39ª Fenarreco, o prefeito André Vechi anunciou os números finais da edição deste ano e confirmou a data da próxima festa. Segundo ele, mais de 150 mil pessoas passaram pelo evento, que registrou faturamento superior a R$ 7 milhões, ambos recordes históricos.

Por fim, André também divulgou as novas datas da 39ª Fenarreco, que será realizada entre os dias 8 e 18 de outubro de 2026.

“A maior de todos os tempos”

Das 38 edições, o prefeito afirmou que a Fenarreco deste ano foi a que mais recebeu público.

“Essa é a maior de todos os tempos, e isso é graças a todo mundo que veio prestigiar. Temos trabalhado muito para resgatar a Fenarreco que todo brusquense se orgulha. No ano passado inovamos com entrada gratuita, e neste ano repetimos esse sucesso. Tivemos uma festa linda e segura”.

A diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva, também celebrou o sucesso da festa e agradeceu aos visitantes e colaboradores.

“Encerramos esta edição com o coração cheio de gratidão. Foram 11 dias intensos, de muita alegria, cultura e celebração das nossas tradições. Ver o pavilhão cheio, famílias inteiras se divertindo e turistas de várias regiões visitando Brusque é motivo de muito orgulho. Essa foi, sem dúvida, uma edição histórica, com recorde de público e um sentimento de união que representa o verdadeiro espírito da Fenarreco. Agradeço a todos os visitantes, colaboradores e parceiros que ajudaram a tornar essa festa inesquecível”, afirmou.

A entrada gratuita da festa foi viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Brusque e patrocínios de empresas, com realização da Fundação Cultural de Brusque, Fundação de Turismo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

