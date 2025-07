Prefeitura divulga novos horários de atendimento de UBSs de Brusque; confira quais unidades mudam

A Secretaria de Saúde de Brusque divulgou nesta quarta-feira, 30, a alteração nos horários de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Steffen, Águas Claras e Limeira. As alterações passam a valer a partir de terça-feira, 5.

Conforme a prefeitura, a decisão foi tomada com o objetivo de melhorar os serviços prestados à população.

Segundo a pasta, após uma análise das demandas dos últimos meses, identificou-se que as UBS dos bairros Steffen, Águas Claras e Limeira têm baixa procura por atendimentos no período noturno, entre 19h e 22h — unidades funcionam das 7h às 22h — . O levantamento apontou que a maior parte dos atendimentos ocorre entre 7h e 19h.

A partir das análises, foi definida então a mudança no horário de funcionamento das UBSs, que agora atenderão das 7h às 19h. “Essa mudança permitirá o reforço das equipes, melhorias na estrutura física e ampliação da oferta de serviços durante o dia, período em que a comunidade mais busca atendimentos médicos, vacinação e consultas”.

A Secretaria de Saúde encerra mencionando que a alteração também atende às solicitações da população por mais profissionais disponíveis durante o dia e foi baseada em dados concretos de atendimento analisados desde janeiro de 2025.

Já a UBS do bairro Rio Branco continuará funcionando até as 22h, por ser a única unidade com alta demanda no período noturno.

Leia também:

1. UBS será fechada na sexta-feira para obras em Brusque

2. VÍDEO – Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19

3. Projeto de lei em Brusque propõe auxílio de R$ 200 a atiradores do Tiro de Guerra

4. Morro do Rosário, no Santuário de Azambuja, completa 75 anos como símbolo de fé e devoção em Brusque

5. Família caminha por 70 km até Canelinha para homenagear pai falecido

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: