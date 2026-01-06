Prefeitura divulga previsão de liberação da avenida Primeiro de Maio, em Brusque

A Prefeitura de Brusque informou que a avenida Primeiro de Maio deve ser liberada no dia 2 de fevereiro. A partir desta terça-feira, 6, a via fica totalmente interditada para a realização de obras de macrodrenagem.

A interdição compreende o trecho entre as ruas Tiradentes e Nova Trento. O bloqueio total é necessário para a execução da escavação das galerias, pavimentação e conclusão das drenagens, iniciadas durante a última interdição, em 15 de dezembro de 2025. A previsão de conclusão total da obra é junho deste ano.

“O acesso para moradores e para o comércio local está liberado, com agentes de trânsito realizando o controle nas entradas das ruas, garantindo que não haja prejuízo ao acesso às residências nem ao fluxo do comércio”, diz o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Lucas Fachi.

