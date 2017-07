Parceria entre prefeitura e Sebrae busca diversificar a economia de Guabiruba

A Prefeitura de Guabiruba e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SC) firmaram parceria na noite desta segunda-feira, 3. Durante os próximos dois anos, por meio do Programa Cidade Empreendedora, 34 ações voltadas ao desenvolvimento econômico serão implantadas no município.

Guabiruba foi a primeira cidade do Vale do Itajaí Mirim a aderir ao convênio, que foi lançado oficialmente na Câmara de Vereadores. Em Guabiruba, o diferencial será o foco no desenvolvimento do turismo, seguido por outros eixos administrativos.

O coordenador regional do Sebrae-SC, Alcides Sgrott Filho, enumera algumas das ações que começarão a ser fomentadas. Ele explica que o trabalho compreende várias medidas, como a desburocratização para a abertura de novas empresas e o suporte para captação de recursos.

Capacitações aos setores governamentais, encontros com empresários que têm interesse em vender ao órgão público, fomento à agricultura familiar, ações a jovens empreendedores e aos que não sabem qual carreira seguir estão dentro do cronograma [ver mais no detalhe], além, é claro, do plano estratégico do turismo.

Por meio de um diagnóstico estatístico social e econômico será feito um levantamento de oportunidades para identificar quais as áreas turísticas Guabiruba pode investir. “Serão analisados várias linhas de desenvolvimento econômico, com destaque para o turismo, para que possam ser identificados novos eixos e oportunidades para se trabalhar”, explica Sgrott Filho.

Dentro do programa, o coordenador regional do Sebrae-SC também destaca o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp), que preparará as crianças para terem uma visão empreendedora. No final de cada ano letivo, ocorrerá a Feira do Empreendedorismo na escola.

No entanto, para que tudo isso aconteça, segundo Sgrott Filho, neste primeiro momento será feito o diagnóstico de algumas secretarias e também um levantamento dos atrativos turísticos, para depois começar os trabalhos de campo e a organização de potenciais turísticos no município.

Novas vertentes

O prefeito Matias Kohler afirma que Guabiruba tem uma economia muito polarizada, em que 90% gira em torno da atividade têxtil. Por isso, para ele, a importância da parceria com o Sebrae-SC, para que o município possa “abrir os olhos” para a diversidade da economia.

O prefeito conta que em meados do ano passado iniciou o contato com a entidade e que no começo de 2017 decidiu firmar a parceria. “Nosso intuito é buscarmos orientações para vocacionar a cidade para o turismo. Queremos buscar outras vertentes e promover o desenvolvimento econômico de Guabiruba como um todo, envolvendo todas as classes e entidades empreendedoras”.

Em Guabiruba, o valor do investimento é de aproximadamente R$ 236,7 mil, sendo que 60% é disponibilizado pelo Sebrae-SC e o município oferece uma contrapartida de 40%, ou seja, cerca de R$ 100 mil.

Objetivos

Melhorar o ambiente de negócios e a promoção de políticas públicas para os pequenos negócios;

Desenvolvimento econômico local e a potencialização e institucionalização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;

Promover um ambiente de negócios favorável por meio da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;

Criar políticas estruturantes de desenvolvimento;

Disseminação de políticas nacionais em âmbito local;

Estímulo do protagonismo local.

Ações que serão desenvolvidas

Sala do empreendedor – consultorias realizadas por agendamento;

Workshops de capacitação dos profissionais públicos;

Encontro de empresários;

Fomento à agricultura familiar;

Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp);

Feira do Empreendedorismo na Escola;

Crescendo e aprendendo – programa a jovens de 14 a 21 anos para que tenham noções de empreendedorismo.