Prefeitura e Unifebe se reúnem para tratar do projeto 50 parcerias pelo Clima

Os representantes da Prefeitura de Brusque se reuniram na tarde de segunda-feira, 3, com a equipe da Unifebe para tratar sobre o projeto 50 Parcerias pelo Clima. O prefeito Jonas Paegle e o vice, Ari Vequi, receberam em seu gabinete, o reitor do Centro Universitário de Brusque, Günther Lother Pertschy com o intuito de estreitar os detalhes da visita técnica programada para ser realizada este mês, na Alemanha.

A viagem agendada dará início aos treinamentos técnicos, para a instalação das estações inteligentes. Na reunião também foram definidas as datas para que a coletiva alemã faça a entrega dos equipamentos, que serão inicialmente instaladas na Praça Sesquicentenário e nas imediações da Unifebe. As estações inteligentes são parecidas com um poste, com iluminação de LED, roteador Wi-fi, botão SOS, além de poder abastecer carros e bicicletas elétricos. As primeiras instalações passarão por uma avaliação de aplicabilidade do projeto e mensuração dos resultados.