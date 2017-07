Prefeitura elabora projeto de revitalização da praça Barão de Schneeburg

A praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, passará por revitalização nos próximos meses. Ainda não há muitas informações do que será feito no local, já que o estudo está sendo realizado pelo Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), em parceria com entidades do município, e deve ser entregue até o fim de julho.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica da Prefeitura de Brusque, William Molina, afirma que o objetivo é transformar a praça em um espaço público em que as famílias possam ir e se sentirem à vontade sem que haja contratempos.

Ele diz que o projeto está em andamento e há uma verba pré-aprovada de R$ 250 mil de um deputado estadual. Além do DGI, proprietários de imóveis dos arredores da praça e representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) têm colaborado com o estudo de revitalização.

Molina garante, no entanto, que o projeto não permitirá que sejam feitas construções com fim comercial, como restaurante ou bancas de revistas, já que a primícia é que o espaço seja para o convívio social e seja o mais arborizado possível.

O secretário afirma que ações como as realizadas pela CDL, Acibr e outras entidades, que envolvem a Associação de Artesões de Brusque, continuarão sendo fomentadas.

Em um primeiro momento, ele explica que haverá a reconstrução da pavimentação do piso da praça, área para recreação e que os espaços ocupados pelas árvores serão remodelados. “As árvores permanecerão, mas faremos uma poda, inclusive já estamos providenciando a autorização da Fundema para fazermos isso”, diz Molina.

O secretário destaca que um dos motivos para a revitalização, além da manutenção da praça, foram as constantes reclamações referentes aos moradores de rua. Segundo ele, essas pessoas não querem sair do local e acabam incomodando, já que fazem urina na própria praça, além de perturbar o sossego alheio.

“O projeto está em análise, mas em agosto, setembro, deve começar a ser executado. É uma revitalização para a comunidade feita pela comunidade”.