Prefeitura faz boletim de ocorrência por furto de energia contra moradores de rua

A Prefeitura de Brusque registrou um boletim de ocorrência contra os moradores de rua que ficam na praça Barão de Schneeburg, na semana passada. O motivo é furto de energia elétrica do município, segundo o diretor da Secretaria de Assistência Social, Odair Bozio. A ação é criticada pelo Centro de Direitos Humanos (CDH) de Brusque.

De acordo com o diretor da Assistência Social, as equipes da pasta abordaram os moradores de rua na sexta-feira, 19, por volta de 17h30. Os andarilhos recusaram-se a ir para o albergue instalado na Arena Brusque.

No entanto, os funcionários da Assistência Social que foram ao local viram que moradores de rua tinham uma televisão ligada. Segundo Bozio, os andarilhos haviam feito um “gato” e estavam furtando eletricidade do prédio da antiga Banca Jardim e atual Centro de Informações Turísticas, pertencente ao poder público.

Com isso, a Polícia Militar também foi acionada. De acordo com o diretor, em conjunto foi tomada a decisão de registrar um boletim de ocorrência contra os moradores de rua por furto de energia elétrica na Delegacia de Polícia Civil. Os andarilhos foram conduzidos à delegacia.

Bozio diz que a prefeitura ofereceu todo o apoio aos moradores de rua, para que eles fossem para o albergue na Arena Brusque, mas nenhum quis. Eles ficaram na praça e montaram barracas, conforme o diretor, por causa da chuva.

A secretária de Assistência Social, Mariana Martins da Silva, diz que a pasta auxiliou na ação da polícia e prestou apoio aos envolvidos. “Tem vagas no albergue, eles podem aderir”. Entretanto, não houve adesão por parte dos andarilhos.

De acordo com o diretor e a secretária, os mendigos que ficam na praça são conhecidos das equipes de abordagem. Já lhes foi oferecido espaço no albergue, com local para dormir e alimentação, mas não há interesse, segundo a Assistência Social.

Direitos humanos

Logo após a publicação de reportagem sobre os sem-tetos terem instalado barracas na praça, na segunda-feira, 23, Rafaela Kohler, do Centro de Direitos Humanos (CDH) de Brusque e do Conselho Estadual de Direitos Humanos, entrou em contato com O Município.

O CDH Brusque contesta a ação da prefeitura sobre os moradores de rua de modo geral. Na carta, a entidade defende que os andarilhos são caso de políticas públicas e não de polícia.

“Como já manifestado em outras ocasiões, ratificamos a complexidade envolvida. Porém, mais uma vez se sinalizam ações que em vez de ajudar, atrapalham e violam direitos – por exemplo: perseguição, aumento da vigilância policial, impedimento de permanência em espaços públicos e edificação de proteções ao patrimônio”.