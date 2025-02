Prefeitura inicia obra emergencial em rua do Rio Branco

A Prefeitura de Brusque iniciou na última terça-feira, 4, uma intervenção emergencial na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, após parte da via ter sido comprometida devido ao entupimento de uma tubulação.

O entupimento da tubulação fez com que a água proveniente de uma nascente transbordasse, escoando sobre a pista e causando uma grande erosão. Além disso, as águas do rio que margeia a via agravaram ainda mais a fragilidade do solo, aumentando os riscos de deslizamento e comprometendo a segurança de motoristas e pedestres que transitam pelo local.

No local, a equipe da Secretaria de Obras está realizando a substituição dos tubos de 60 centímetros por tubos de 1,5 metro de diâmetro. Ao todo, serão instalados novos 22 tubos de maior capacidade, garantindo um melhor escoamento das águas da nascente e evitando futuros transtornos.

Para reforçar e estabilizar a margem danificada, será executado um enrocamento com pedras brutas detonadas. Estima-se que aproximadamente 150 toneladas de pedras sejam utilizadas na contenção, aumentando a resistência da estrutura e prevenindo novos deslizamentos.

Trânsito em meia pisa

Durante a execução dos trabalhos, o trânsito no trecho afetado será mantido em meia pista. A Secretaria de Obras orienta os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pela região, pois há máquinas pesadas e trabalhadores na pista. O cuidado de todos é fundamental para garantir a segurança e o bom andamento da obra.

Esta foi uma intervenção emergencial e que exigiu uma pronta resposta por parte da Secretaria de Obras. “O problema causado pelo entupimento da tubulação exigiu uma ação imediata e nossa equipe prontamente iniciou os trabalhos para restabelecer a infraestrutura da via”, explicou o secretário da pasta, Ivan Bruns Filho.

“Com a substituição dos tubos e o enrocamento da margem, vamos assegurar um escoamento adequado da água e prevenir novos deslizamentos”, completou.

A previsão é de que todos os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente uma semana.

Leia também:

1. EXCLUSIVO – Construção de grande ponte em Brusque com 100 metros de vão livre e três pistas está em análise

2. Show gratuito, festa de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Guaba Bowl: evento reúne fãs de futebol americano para assistir ao Super Bowl em Guabiruba

4. VÍDEO – Homem com faca entra em farmácia e rouba cerca de R$ 15 mil no Águas Claras, em Brusque

5. Motorista será indenizada por acidente causado por ambulância em alta velocidade em Brusque

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: