Prefeitura inicia processo para internar homem que perturbou fiéis em missa na matriz de Brusque

A Secretaria de Saúde iniciou o processo de internação do homem que perturbou fiéis em uma missa na igreja matriz, em Brusque, na noite deste domingo, 4. Porém, o paradeiro dele é desconhecido.

O setor de comunicação da prefeitura diz que a secretaria já buscava informações sobre o homem nos últimos dias de 2025. “Depois desta ocorrência [na igreja], a secretaria conseguiu os dados e inicia o processo para realizar a internação involuntária”, diz o diretor-geral de Comunicação, Wilson Schmidt Junior.

Segundo relatos de fiéis, durante a missa, o homem se aproximou das crianças de forma considerada perturbadora no momento da bênção final. A missa era celebrada pelo padre Saymon Alves Meyer.

Além disso, ele teria puxado o cabelo de uma mulher com uma criança no colo e ameaçado quebrar o presépio da igreja. O homem foi contido por pessoas que acompanhavam a missa e a Polícia Militar foi acionada.

Quem obtiver informações sobre o paradeiro do homem pode entrar em contato com o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD) pelo telefone (47) 2017-0480, conforme orientação da prefeitura.

