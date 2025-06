Prefeitura instala câmeras em todas as unidades de saúde de Brusque

A Prefeitura de Brusque finalizou a instalação de câmeras em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, Ricardo de Freitas.

O anúncio da intenção da prefeitura em instalar câmeras foi feito em junho de 2024 após a administração receber denúncias de práticas inadequadas por parte de alguns servidores contra pacientes que procuraram atendimento nas UBSs.

Em alguns casos, usuários foram informados de que as respectivas UBSs funcionavam apenas em horários específicos, que havia um limite de senhas e consultas, ou que o atendimento era restrito a determinados turnos, de acordo com a rua de residência, entre outras informações consideradas incorretas pela prefeitura.

“Em nenhum momento, um paciente deve ser encaminhado de volta para casa sem ser atendido, e todos devem ter seus procedimentos de urgência realizados”, disse, na época, a então secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, que deixou o cargo neste ano.

“As câmeras estão ali para dar segurança ao usuário e também para os funcionários”, destaca o secretário Ricardo de Freitas. “Foram colocadas nas recepções, porque ali é realizado o primeiro atendimento. Com isso, conseguimos verificar e, caso necessário, tomar providências em relação a denúncias feitas à ouvidoria”.

Segundo a secretaria de Saúde, há uma câmera em cada recepção das UBSs, seis no Pronto Atendimento do bairro Santa Terezinha e também uma na área externa da Policlínica.

Os registros de imagem são mantidos por sete dias. O acesso às imagens é regulamentado por um decreto municipal e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

De acordo com a secretaria, foram investidos R$ 48 mil no ano passado. Neste ano, serão investidos mais de R$ 50 mil para ampliar a cobertura com câmera para outros serviços – todos os Caps, Centro de Vigilância e de Serviços em Saúde, almoxarifado e clínica de fisioterapia.

