“Prefeitura não é babá de gente burra ou barbeira”, diz vice-prefeito de Brusque sobre segurança da nova Beira Rio

O vice-prefeito de Brusque e secretário de Infraestrutura Estratégica, Deco Batisti (Republicanos), classificou os motoristas que não respeitam a sinalização de trânsito como “gente burra ou barbeira”. A fala foi proferida em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 23, na prefeitura.

Na ocasião, Deco falava sobre a segurança da nova Beira Rio entre Jardim Maluche e Rio Branco. A avenida será liberada para trânsito no domingo, 26, sem a conclusão da implantação da iluminação pública.

“Não estamos aqui para ser babá de gente burra ou barbeira. Estamos aqui para melhorar a mobilidade. Então, pedimos cuidado e prudência [aos motoristas]”.

A nova avenida Beira Rio ainda é considerada canteiro de obras. Deco relata que o trecho que será aberto convida os motoristas a dirigirem rápido, em razão da qualidade do asfalto. Então, pede que os condutores estejam atentos. O limite de velocidade é de 60 km/h.

O objetivo da coletiva foi anunciar mudanças no trânsito do bairro Jardim Maluche. A primeira rotatória da avenida Hugo Schlosser será removida. O vice-prefeito diz ainda que, em breve, devem aparecer os “engenheiros de plantão” para criticar o novo modelo de trânsito na região.

Vice-prefeito corrige termo “barbeira”

Questionado sobre a fala, Deco disse que, caso a prefeitura atendesse a todos os pedidos de implantação de lombadas, por exemplo, iria prejudicar a mobilidade urbana do município. Ele não retirou a fala, mas corrigiu o termo utilizado.

“Acho que cada um tem que ser responsável pelos seus atos e pelo jeito que anda. Estamos com estudos de redutores de velocidade, sim, mas, se cada lugar que é convidativo a andar um pouco mais rápido for necessário implantar uma lombada, vamos piorar ainda mais o trânsito”.

Na sequência, Deco voltou a chamar os condutores de “gente barbeira”, mas corrigiu o termo para “gente imprudente”. Ele afirma que a maioria dos acidentes de trânsito registrados no município são ocasionados por imprudência.

“Há 130 mil veículos na cidade. Temos que ter responsabilidade. A prefeitura não tem que ser babá de gente barbeira, que quer ser imprudente. Na verdade, não é gente barbeira: [a prefeitura] não tem que ser babá de gente imprudente, vamos reformular. A maioria dos acidentes é por imprudência, como uso de celular e consumo de álcool”.

Segurança sem iluminação

A prefeitura entende que a liberação do trânsito, mesmo sem iluminação pública, não será empecilho para a abertura da nova Beira Rio. De acordo com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade, as normas não preveem necessariamente a existência de iluminação para liberação de vias.

