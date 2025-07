“Prefeitura nos Bairros”: saiba qual será o primeiro bairro de Brusque a receber o evento

A Prefeitura de Brusque anunciou o retorno do programa “Prefeitura nos Bairros”. A intenção do projeto é que representantes da administração se reúnem com moradores locais, levando serviços e atendendo a população presencialmente.

Nesta primeira edição de volta, o evento será realizado no dia 26, sábado, no Steffen, na Comunidade Nossa Senhora de Aparecida, na rua Guilherme Steffen, 331, das 9h às 12h.

Durante o período da manhã, a prefeitura irá disponibilizar diversos serviços à população, com a presença da secretaria de Saúde, levando unidades móveis com profissionais aferindo pressão arterial, glicemia (HGT) conforme a necessidade do paciente, orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, saúde preventiva, aplicação de vacinas, dentre outros.

A secretaria de Desenvolvimento Social estará presente auxiliando no cadastro a programas ligados à Caixa Econômica Federal, como o Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família, por exemplo. A Ouvidoria da Prefeitura também fará atendimentos para a população para eventuais dúvidas.

Além disso, o Procon de Brusque também irá até o local para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos, assim como o Sine, que ajudará aos que estão procurando por uma oportunidade de emprego para se candidatar às vagas disponíveis no município.

Para quem vai levar a criançada, um espaço kids terá animadores que farão pintura facial, além de pula-pula para os pequenos curtirem a manhã de sábado.

O grande objetivo do programa, segundo a prefeitura, é aproximar o poder público da população. “Essa é mais uma estratégia do nosso governo para poder aproximar a prefeitura das pessoas, estar presentes nos bairros”, comentou o prefeito André Vechi.

“O sábado de manhã é uma escolha porque durante a semana muitas pessoas trabalham e não conseguem ir até a prefeitura. Se a pessoa não pode ir até a prefeitura, a gente vai até a comunidade para poder ouvir”, complementou.

