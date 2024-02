Prefeitura nos bairros: segunda edição do evento ocorrerá no Dom Joaquim; saiba quando

Será realizado no sábado, 2 de março, o evento “Prefeitura nos Bairros”, no salão paroquial da Paróquia Santa Catarina, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, das 8h às 12h.

O evento contará com a presença do prefeito André Vechi, do vice-prefeito Deco Batisti, além de diversas secretarias e órgãos públicos, como Procon, Secretaria de Saúde, Samae, Obras e Desenvolvimento Social. Esses órgãos estarão à disposição da comunidade para responder dúvidas e auxiliar em suas necessidades.

“A grande meta é aproximar o poder público municipal da população, levando uma série de serviços”, avalia o prefeito.

“Além disso, uma série de trabalhos realizados pela Prefeitura estará presente com maior intensidade dentro da comunidade”, complementou.

Esta é a segunda edição do evento “Prefeitura nos Bairros”, que em janeiro ocorreu no bairro Águas Claras.

