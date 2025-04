Prefeitura pede que nova Beira Rio não seja utilizada durante construção: “é perigoso e pode danificar o que já foi feito”

A Prefeitura de Brusque solicitou aos moradores que a nova avenida Beira Rio não seja utilizada durante a construção. O Executivo alerta para riscos tanto para quem passa de carro quanto para quem caminha pelo local, ainda um canteiro de obras. O pedido foi feito nesta quinta-feira, 24.

“Há materiais de construção, ferragens e maquinário operando. Às vezes, a empresa trabalha nos finais de semana. Então, é perigoso e pode danificar o que já foi feito, atrasando ainda mais o cronograma”, afirma a fiscal da obra, Ananda Markoski.

Conforme a prefeitura, o trecho não está sinalizado e nem equipado com os dispositivos de segurança necessários. Por causa disso, o acesso aos moradores segue restrito.

Obra 60% executada

O Executivo divulgou nesta quinta que a obra já ultrapassou 60% de execução. Um dos trechos mais adiantados vai da ponte nova até o trevo da empresa Irmãos Hort. Neste ponto, os trabalhos de pavimentação estão próximos da conclusão e as equipes já executam os passeios e calçadas.

De acordo com Ananda, as demais frentes também seguem ritmo considerado adequado. “As equipes estão colocando sub-base, base e preparando meio-fio e calçada. A obra avança bem e estamos nos organizando para iniciar a aplicação do asfalto nos trechos que ainda faltam”, detalha.

Durante coletiva sobre os primeiros 100 dias de mandato, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), anunciou a intenção de liberar os lotes 1 e 2 da nova Beira Rio no dia 4 de agosto, data do aniversário da cidade.

