Prefeitura proíbe passagem de veículos pesados na avenida Primeiro de Maio devido obra de drenagem

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque (Setram) comunicou nesta sexta-feira, 4, que, em virtude das obras de drenagem na avenida Primeiro de Maio, o tráfego de veículos pesados ​​está proibido no trecho entre o cruzamento da rua Tiradentes, na altura do Italianinha, até a rua Nova Trento, próximo à rótula.

A medida, de caráter temporário, foi imposta com o objetivo de garantir a segurança tanto dos trabalhadores envolvidos na obra quanto das pessoas que circulam pela região.

Durante o período de execução das obras, a circulação de veículos de grande porte no trecho especificado estará proibida das 7h30 às 17h30. Conforme o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Luiz Andrade, ação foi estudada e tomada com muita cautela, “sempre com o objetivo de trazer um ambiente mais seguro para todos. A segurança é a nossa principal preocupação”.

E completou que a interdição do tráfego de caminhões foi cuidadosamente planejada para proteger trabalhadores e cidadãos, além de assegurar o andamento das obras sem incidentes.

Desvios obrigatórios

Para aqueles que necessitam acessar a região, a Setram orienta que sejam utilizados os seguintes desvios obrigatórios:

➡ Centro sentido Águas Claras:

Acesso pela rua Tiradentes ao lado do Sintrafite, seguindo pela rua Azambuja e continuando até a rua Nova Trento, retornando à avenida Primeiro de Maio nas proximidades da fábrica Renaux.

⬅ Águas Claras sentido Centro:

O mesmo itinerário pode ser utilizado no sentido oposto, garantindo assim uma alternativa prática e segura.

