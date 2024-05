Prefeitura quer construir nova ponte pênsil no Limoeiro para substituir estrutura que caiu em 2020

A comunidade da rua LM-005, no bairro Limoeiro, deve receber em breve uma nova ponte pênsil no local, em substituição à antiga estrutura que caiu em 2020 e causou a morte de um homem. A prefeitura chegou a cogitar, durante a gestão do ex-prefeito Ari Vequi (MDB), elaborar estudos para construção de uma ponte de concreto, o que hoje está descartado.

Muito tempo após a queda da ponte pênsil, a estrutura danificada seguia no local. Hoje, porém, quase tudo que restou da ponte foi retirado, com exceção de uma das cabeceiras. O mato tomou conta da região e está alto a ponto de não ser possível acesso tão próximo ao local onde ficava a ponte.

A estrutura caiu no dia 30 de junho de 2020 durante a passagem de um ciclone extratropical pela cidade. Alacir Fusinato Júnior atravessava a ponte com uma moto ao lado da esposa Djeine Machado. Ele caiu no rio Itajaí-Mirim. O corpo de Alacir foi encontrado após quatro dias de buscas. Djeine caiu em região de mata e teve ferimentos.

Ponte de concreto e projeto

Logo após o acidente, o ex-prefeito Ari Vequi mencionou a possibilidade de elaborar estudos para construção de uma nova ponte de concreto em substituição à antiga estrutura que caiu. Os estudos, na ocasião, seriam elaborados pela Defesa Civil.

Em 2021, Ari Vequi disse ao jornal O Município que o pedido de recursos para construção da nova ponte de concreto foi enviado ao governo federal e negado. “A Defesa Civil nacional não vai repassar o recurso de R$ 4 milhões”, disse Ari na época.

Em setembro de 2022, o então secretário de Fazenda, Rodrigo Cesari, informou que a ponte seria incluída no empréstimo internacional do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Porém, a construção não ocorreria no mesmo local em que a estrutura caiu.

“A ponte será construída um pouco mais para frente e não no atual local em que ela está hoje. Seria próximo à rua Abraão de Souza e Silva. Há previsão para que a obra seja incluída no financiamento do Fonplata”, informou Cesari na ocasião.

Antes da intenção da gestão Ari Vequi em incluir o projeto no Fonplata e da suposta negativa do governo federal, o ex-prefeito havia dito, em julho de 2020, menos de um mês após a queda da ponte pênsil, que a prefeitura finalizava um projeto com os prédios públicos que foram afetados pelo temporal de junho e necessitavam de reparos.

Assim, ainda conforme Ari, a construção de uma ponte de concreto no Limoeiro seria incluída no projeto, que partiria da coordenadoria municipal de Defesa Civil. Posteriormente, a demanda seria encaminhada para a Defesa Civil de Santa Catarina e, por fim, para a Defesa Civil nacional.

No entanto, o diretor-geral da Defesa Civil, André Cristiano Archer, diz que não tem conhecimento de projeto relacionado à construção de uma nova ponte no Limoeiro, conforme detalhado por Ari Vequi em 2020. “Pela Defesa Civil, foi feita uma vistoria”, afirma. “Da nossa parte, sobre projeto [para construção de nova ponte], não estou ciente”.

A Secretaria de Infraestrutura informa que não houve nenhum estudo detalhado sobre a construção de uma ponte para veículos no local. A pasta relata que tratava-se de uma projeção da gestão anterior e, na verdade, a ponte faria a ligação entre as rodovias Ivo Silveira (SC-108) e Antônio Heil (SC-486).

Nova ponte pênsil

Ainda conforme a Secretaria de Infraestrutura, a tendência atual é que seja instalada uma nova ponte pênsil em substituição à estrutura que caiu há quatro anos. A prefeitura aguarda o envio de uma emenda do deputado federal Jorge Goetten (PL-SC), de R$ 150 mil, que deve ser utilizada para construção da ponte.

O secretário de Infraestrutura e vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL), afirma que a destinação da emenda ao município está garantida, mas que ainda não foi cadastrada. Ele projeta que os valores devem ser liberados até o final do ano.

“Provavelmente, será construída uma ponte pênsil, porque vem uma emenda para isso. Se não usarmos para esta finalidade, iremos devolver o dinheiro para o Estado. Então, é melhor ter uma ponte pênsil, para que o pessoal possa passar”, afirma o secretário e vice-prefeito.

Deco comenta que pode ser avaliada a possibilidade de construção de uma ponte “mais elaborada”, ou seja, que tenha mais resistência e não necessite de manutenções constantes. Ele pontua que, como os valores da emenda ainda não estão em posse da prefeitura, não houve andamento relacionado à obra.

Morte e processo

A família de Alacir Fusinato Júnior moveu uma ação contra a Prefeitura de Brusque após a queda da ponte que resultou na morte dele. Em junho de 2022, foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, que durou cerca de duas horas, seis testemunhas escolhidas pelos autores da ação e outras duas pela Prefeitura de Brusque prestaram depoimento. O então secretário de Obras, Ricardo José de Souza, falou por parte da prefeitura. A segunda testemunha indicada pela prefeitura na audiência foi o ex-chefe de Manutenção de Pontes da secretaria, Konstantin Harasimow.

A ação é movida por cinco pessoas. Os autores são Djeine, viúva de Alacir; o pai de Alacir, que acompanhou as buscas pelo filho no rio Itajaí-Mirim; e Bruno, Bianca e Marilete, irmãos e mãe de Alacir.

Entre as testemunhas indicadas pela defesa, prestou depoimento o engenheiro contratado pelos autores, Eduardo Boeing, que falou sobre as conclusões técnicas do laudo da ponte, elaborado após o acidente.

Naquela ocasião, foi informado que o processo seria encerrado nos próximos meses, com a decisão do juiz. Porém, no dia 14 de maio, a Procuradoria-Geral do município disse à reportagem que a ação ainda não havia sido julgada.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: