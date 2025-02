Prefeitura quer pagar recompensa de R$ 1 mil para quem denunciar pichações em Brusque

A Prefeitura de Brusque pretende enviar um projeto de lei à Câmara de Vereadores para conceder benefício a quem denunciar pichações na cidade. A proposta deve ser apresentada nesta semana. A intenção é que o denunciante receba R$ 1 mil caso o Executivo consiga identificar e punir o infrator a partir da denúncia.

A recompensa equivale a 20% do valor da multa que seria aplicada ao infrator, de R$ 5 mil. A medida estará no âmbito do programa “Brusque: quem ama, cuida”, que visa organizar o município, desde coibir pichações até a padronização de calçadas.

O programa deve ser anunciado nos próximos dias pela prefeitura. De acordo com o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), um mutirão de limpeza de pontos pichados está previsto para acontecer em março.

“Temos todos os pontos de pichação mapeados e já fizemos levantamento do que precisaríamos para limpeza. Vamos convidar a população para, em um sábado ou domingo, fazer um mutirão de limpeza”, comenta.

Vechi relata que, em breve, 60 câmeras serão instaladas em Brusque, o que poderia ajudar na fiscalização de pichações, além da recompensa por denúncias. A instalação das câmeras faz parte do programa Brusque Mais Inteligente.

Medida pode ser estendida

No futuro, a recompensa para flagras de pichações pode ser estendida ao descarte irregular de entulhos. A tendência é que funcione da mesma forma: quem filmar o descarte indevido e denunciar à prefeitura pode ser recompensado caso o infrator seja identificado e multado.

Recentemente, moradores do bairro Paquetá reclamaram do descarte irregular na rua Jacob Schmidt. “Se tornou um grande lixão”, criticou uma moradora. No local, há pedaços de móveis, sofá, pia, colchão e outros materiais de uso doméstico.

No entanto, quanto ao descarte de entulhos, a prefeitura deve tomar outras medidas antes de colocar a recompensa em prática. Uma delas é oferecer auxílio a quem precisa descartar materiais por meio de um “disk entulho”.

“Depois de dar oportunidade à pessoa bem intencionada a fazer o certo, conseguimos focar no descarte irregular e penalizar quem faz errado”, relata o prefeito André Vechi. “Vamos usar a mesma estratégia em duas frentes”, finaliza.

