Prefeitura realiza obra emergencial após chuvas danificarem ponte no Cedro Alto, em Brusque

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Obras, realizou uma intervenção emergencial na Rua Batista Vailati, conhecida popularmente como Rua dos Marrecos, no bairro Cedro Alto, após danos registrados em uma ponte de madeira em decorrência das chuvas intensas.

A situação afetou diversas localidades da região, como Taquaruçu, Ribeirão do Mafra, Bela Vista e Morro do Silva, comprometendo o único acesso viário de mais de 100 residências.

Como medida imediata, foi implantada uma passagem provisória no local, com a utilização de seis galerias de concreto de 3 por 3 metros. A estrutura recebeu obras de contenção com enrocamento nas duas cabeceiras, utilizando pedra bruta detonada, rachão e material de aterro, garantindo a estabilidade do acesso.

Para a execução dos trabalhos, foram empregadas aproximadamente 12 cargas de pedra bruta detonada, totalizando cerca de 350 toneladas, além de 12 caminhões de rachão. A frente de trabalho teve início ainda no dia 1º de janeiro, com a desobstrução da via interna. No dia seguinte, foram instaladas as galerias, seguidas das etapas de enrocamento, aterro e nivelamento da passagem.

As atividades contaram com o apoio de três escavadeiras hidráulicas, sendo duas de 18 toneladas e uma de 16 toneladas, que atuaram simultaneamente nos dois lados da travessia e no carregamento de material para aterro. O serviço também foi agilizado com a doação de material de aterro por um morador da localidade, o que contribuiu para a rápida liberação do acesso.

Após o aterro atingir a altura necessária, foi aplicada uma camada adicional de rachão para o travamento da estrutura, seguida por uma camada de fresa, permitindo a circulação segura de veículos e moradores da comunidade.

“Quero deixar meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Obras. Muitos estavam de férias e outros de plantão, e mesmo assim se mobilizaram. Em períodos festivos, sabemos que é mais difícil deixar a família em casa”, comentou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“Nosso pessoal vestiu a camisa e entendeu a necessidade, já que esse era o único acesso da comunidade, com mais de 100 residências. Conseguimos devolver rapidamente o acesso à população, que nos recebeu muito bem. Todos compreenderam a emergência e, graças a Deus, conseguimos resolver da melhor forma possível”, finalizou.

Segundo a Prefeitura, os trabalhos seguem em andamento, com a realização de acabamentos no local. Na sequência, será iniciada a construção do enrocamento argamassado nas cabeceiras onde a ponte de madeira foi danificada.

Posteriormente, o trecho receberá uma ponte de concreto definitiva, em modelo similar ao implantado na Rua Alberto Pretti. A estrutura será disponibilizada pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, garantindo uma solução permanente para a travessia.

