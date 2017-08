Prefeitura realiza recapeamento asfáltico em parte da rua São Pedro

A Prefeitura de Brusque realizou, nos últimos dias, o recapeamento asfáltico de parte da rua São Pedro. Aproximadamente 600 metros de extensão, das imediações do Materiais de Construção Edinho até as proximidades da rua Theodoro Albrecht receberam, nesse primeiro momento, a aplicação de uma nova camada de asfalto.

De acordo com o secretário de Obras, Ricardo José de Souza, os serviços iniciaram na última terça-feira, 15, e integram um conjunto de ações que vem sendo realizadas na localidade.

“Os reparos na pavimentação complementam as proteções das margens da via, que estamos executando com pedras detonadas. Após isso, nosso objetivo é melhorar as condições de acesso dos pedestres com a confecção de novas calçadas”.

Rua São Pedro

Por conta das chuvas dos últimos meses, alguns pontos da vala sofreram erosão e as infiltrações no pavimento começaram a prejudicar o fluxo de veículos. A Secretaria de Obras continuará nos próximos dias com os trabalhos, que devem ser concluídos após o término dos enrocamentos, visto a movimentação de máquinas pesadas na pista.