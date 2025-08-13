Prefeitura realiza reunião para debater criação de teatro em Brusque

A Prefeitura de Brusque, empresários e entidades locais e a Fundação Catarinense de Cultura realizaram a primeira reunião para discutir a possibilidade de construção de um teatro e centro cultural multiuso na cidade.

O encontro contou com a presença da presidente da FCC, Maria Teresinha Debatin, representantes do setor empresarial e especialistas em projetos de equipamentos culturais.

Conforme a prefeitura, o objetivo é atender a uma demanda antiga da cidade: um espaço público capaz de abrigar diferentes modalidades artísticas, oferecer estrutura adequada para eventos e permitir a instalação e expansão das atividades da Fundação Cultural de Brusque.

De acordo com o diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Balbinot, o projeto prevê um auditório principal com capacidade para, no mínimo, 800 lugares, além de salas menores para aulas e apresentações.

Ele afirmou ainda que o espaço oferecerá à comunidade local e regional um novo olhar para a cultura e o desenvolvimento artístico. “Se instituído, será um marco para Brusque e poderá atrair público de toda a região”.

A presidente da FCC, Maria Teresinha Debatin, ressaltou a união entre poder público e iniciativa privada como elemento essencial para viabilizar o projeto. “Foi um dia de aplaudir. Sentamos à mesa com brusquenses que pensam no presente e no futuro da cidade. Saímos com prazos estipulados para que possamos ter um pré-projeto e clareza sobre os investimentos necessários”, destacou.

O pré-projeto será elaborado por uma empresa de Joinville especializada no desenvolvimento desse tipo de empreendimento. A proposta da prefeitura é disponibilizar um terreno próximo ao pavilhão da Fenarreco, criando um polo cultural e de entretenimento capaz de receber grandes eventos regionais e nacionais.

Segundo Maria Teresinha, a expectativa é que o espaço não apenas abrigue espetáculos, mas se torne um ponto de encontro para a população. “A cultura é curativa. Um espaço onde a arte possa se apresentar e o público possa aplaudir traz benefícios que vão além do entretenimento”, completou.

Com o pré-projeto em mãos, o grupo espera avançar para a fase de captação de recursos e definição do cronograma de execução.

