Prefeitura renova parceria com a Ampebr para continuidade do projeto Escola de Costura

A Prefeitura de Brusque renovou a parceria com a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr) para a continuidade do projeto Escola de Costura. A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito André Vechi, na quinta-feira, 13.

O presidente da Ampe, Mauro Schoening, diretores da entidade e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Valdir Walendowsky, estiveram no gabinete do prefeito para a assinatura.

O projeto Escola de Costura tem como objetivo a capacitação de mão de obra para a indústria têxtil, um dos principais setores econômicos do município. Por meio da parceria, a prefeitura destina um investimento mensal de R$ 11 mil à Ampe, que viabiliza a contratação de profissionais, a manutenção da estrutura necessária e a formação de novos trabalhadores.

“Parceria tem dado muito certo”

Durante a solenidade, o prefeito André Vechi destacou a importância da renovação do termo de fomento e o impacto positivo do projeto para a economia local.

“Essa parceria tem dado muito certo e ficamos muito felizes em renová-la. Primeiro, porque a Ampe é uma entidade extremamente séria e faz um grande trabalho na cidade. E, segundo, porque esse é um projeto que visa capacitar nossa mão de obra. Esse recurso permite à Ampe contratar profissionais e oferecer toda a estrutura necessária para formar, anualmente, mais de 200 profissionais. A maioria já sai da formação com emprego garantido. Isso é gerar oportunidade, emprego e renda. Sempre digo que o melhor programa social que existe é o emprego, e poder avançar com projetos como esse nos deixa muito felizes, especialmente com uma parceria tão bem-sucedida como a que temos com a Ampe”, afirmou.

Conforme a prefeitura, com a renovação do termo de fomento, a expectativa é de que o projeto continue contribuindo para a qualificação profissional no setor têxtil, impulsionando a geração de empregos e fortalecendo a economia de Brusque.

Próxima Pronegócio

No encontro, os diretores da Ampebr também convidaram o prefeito e secretário para prestigiarem a 70ª Pronegócio, que acontece dos dias 13 a 16 de maio, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco.

“A próxima edição da nossa Pronegócio é muito marcante e importante para nós, pois é a 70ª. Então entregamos o convite em mãos para o prefeito André e o secretário Valdir para prestigiarem, tanto nosso desfile de moda como a Rodada no Pavilhão”, disse o presidente da Ampebr.

