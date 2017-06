Prefeitura vai alterar projeto de acesso à rua Beira Rio, no bairro Dom Joaquim

A Prefeitura de Brusque está finalizando o projeto para a construção de um trevo alemão no lugar da rotatória que foi iniciada, mas não concluída, no acesso à rua Beira Rio, na rodovia Pedro Merisio, a cerca de 500 metros do Hospital Dom Joaquim.

A rotatória fica fora da rodovia, no lado direito, sentido Botuverá, logo no começo da rua, e foi iniciada no ano passado. A princípio, a ideia era construir a rotatória para facilitar o acesso à rua.

Segundo a Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque (ADR), o Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) fez o projeto da rotatória a pedido da prefeitura, que se responsabilizou por construir a estrutura.

O projeto foi entregue à Secretaria de Obras em maio do ano passado, e a obra chegou a ser iniciada no canto da pista, confundindo os motoristas.

Ao assumir a prefeitura, esta gestão entendeu que o local não comporta uma rotatória e, por isso, está fazendo alterações no projeto. De acordo com o diretor de obras do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), Renato de Borba, para executar uma rotatória no local, seria necessário um serviço de aterro grande que atingiria algumas residências da rua.

“Não é possível fazer uma rotatória sem indenizar e entrar no terreno de terceiros. Não tem volume de trânsito desse porte para necessitar de uma rotatória, entendemos que um trevo alemão comporta bem”, diz.

Segundo ele, o projeto está em fase de conclusão e na próxima semana deve ser encaminhado para a análise do Deinfra, já que o trevo ficará na faixa de domínio pertencente ao órgão estadual.

“Vamos solicitar a aprovação da alteração e assim que tivermos a resposta iniciaremos a obra e sinalização do local, vai ficar bem mais simples”.