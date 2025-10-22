Prefeituras de Brusque e Guabiruba assinam convênio para construção de novo acesso viário entre os municípios; saiba onde ele ficará

As prefeituras de Brusque e Guabiruba formalizaram, na tarde desta quarta-feira, 22, a assinatura do convênio que autoriza a criação de um novo acesso viário entre os dois municípios.

A cerimônia ocorreu na sede da Prefeitura de Guabiruba e reuniu autoridades locais e colaboradores das duas administrações.

O novo trecho terá 3,4 quilômetros de extensão, ligando o bairro Rio Branco, em Brusque, ao Guabiruba Sul.

O traçado prevê pista simples com pontos de terceira faixa, em modelo semelhante ao da rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108).

O investimento total será de R$ 20 milhões, dos quais cerca de R$ 15 milhões virão do governo do Estado e o restante será dividido entre as duas prefeituras.

Durante o evento, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), afirmou que a nova ligação representa um avanço na mobilidade regional e um estímulo ao desenvolvimento econômico conjunto.

“Essa é uma obra de grande importância, primeiro do ponto de vista da mobilidade. Hoje há uma sobrecarga de veículos na região do Guarani e na General Osório, que vem de Guabiruba. Essa nova via vai ajudar a desafogar o trânsito, especialmente porque se conectará à nova Beira Rio, na região do Líder Imóveis”, disse.

Segundo ele, a iniciativa fortalece a integração entre as cidades.

“Muitas pessoas moram em Brusque e trabalham em Guabiruba, e vice-versa. Pensar nesse crescimento regional é essencial. Essa obra avança tanto na mobilidade quanto no potencial econômico dos dois municípios”.

Vechi explicou que, por se tratar de um trecho que atravessa os limites municipais, cada cidade fará sua própria licitação.

“O projeto será único, contratado e custeado por Brusque, enquanto Guabiruba ficará responsável pela ponte da Cristalina. As obras serão executadas em dois lados, com cada município arcando com a sua parte”, completou.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, destacou a importância da parceria.

“É um momento de muita alegria, tanto para Guabiruba quanto para Brusque. Essa é uma obra que já vinha sendo discutida há anos e agora finalmente sai do papel. Com o convênio assinado, será licitado o projeto e poderemos avançar na execução”, afirmou.

Segundo Zirke, o acordo prevê que Brusque elabore o projeto da via e Guabiruba o da ponte na Fazenda.

“O recurso do Estado já está garantido: R$ 7 milhões para Guabiruba e R$ 8 milhões para Brusque, e cada município entrará com sua contrapartida”, explicou.

O prefeito também ressaltou os impactos no trânsito e no desenvolvimento urbano.

“Sabemos da dificuldade que é o deslocamento entre as duas cidades, especialmente nos horários de pico. Essa ligação vai facilitar muito a vida dos moradores e das empresas que dependem desse trajeto. Além disso, abrirá espaço para novas áreas industriais e impulsionará o crescimento ordenado de Guabiruba”, disse.

Zirke lembrou ainda que o traçado passa próximo ao Parque do Pelznickel, em direção a Brusque.

“O trecho tem cerca de 3,4 quilômetros e fica a 200 metros antes do Pelznickel. Já nos antecipamos com desapropriações e abrimos novas rotas para melhorar o fluxo. Também planejamos uma ponte adicional e a transformação da Vicente Schaefer em mão única, com ciclovia, garantindo mais segurança aos ciclistas”, completou.

A construção será executada por meio de um consórcio intermunicipal que será criado nas próximas semanas.

Após a assinatura do convênio, o próximo passo é a elaboração do projeto executivo, seguida do processo licitatório. A expectativa é que as obras tenham início em 2026.

O novo acesso é considerado estratégico para o desenvolvimento urbano e econômico das duas cidades, facilitando o deslocamento diário de trabalhadores e o transporte de cargas.

