Preferência da rotatória da avenida Hugo Schlosser, em Brusque, passa por mudança

A partir desta segunda-feira, 10, a rotatória localizada na avenida Hugo Schlosser, no cruzamento com a avenida Augusto Bauer, nas proximidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), passará a ter preferência para os condutores que trafegam no sentido Dom Joaquim em direção ao Centro e à avenida Beira Rio.

Com a mudança, os condutores que vêm da Ponte Antônio Maluche e realizam a conversão à esquerda contornando a rotatória, com destino à avenida Augusto Bauer e à avenida Beira Rio, deverão parar e ceder passagem aos veículos que vêm do sentido oposto (avenida Dom Joaquim).

A medida foi definida pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) para reduzir o acúmulo de veículos na avenida Hugo Schlosser durante os horários de pico, especialmente entre os motoristas que acessam a região central vindos dos bairros Jardim Maluche, Souza Cruz e Dom Joaquim.

O novo regramento foi elaborado a partir de contagens volumétricas realizadas ao longo da semana, com o objetivo de equilibrar o tráfego entre os dois sentidos da via.

“A preferência anterior, dos veículos vindos da Ponte Antônio Maluche, gerava retenções frequentes e filas extensas nos horários de maior movimento para os condutores da avenida Dom Joaquim”, explica o secretário Emerson Luiz Andrade.

“A alteração tem como objetivo distribuir melhor o fluxo, pois esses motoristas ainda contam com a opção de acessar a rua Bartolomeu Prüner (direita livre) e seguir pela rua 25 de Agosto, que também oferece acesso direto à nova Beira Rio. Essa rota deve reduzir o tempo de deslocamento e evitar a formação de congestionamentos na rotatória”, finaliza.

A equipe técnica de sinalização da Setram já concluiu as adequações na sinalização vertical, enquanto a horizontal será implantada neste fim de semana. Os agentes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) estarão no local para orientar os condutores durante o período de adaptação.