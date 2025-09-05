Prêmio nacional homenageia RenauxView, de Brusque, pelos 100 anos de atuação

O Prêmio Líderes do Brasil irá homenagear a RenauxView pelos 100 anos de atividade em Brusque. A cerimônia está marcada para 5 de novembro, na Alameda Casa Rosa, em Florianópolis. Será uma festa exclusiva para 250 convidados, entre líderes empresariais, institucionais e autoridades de Santa Catarina. O evento regional antecede a premiação nacional, que ocorrerá em 1º de dezembro, em São Paulo.

Segundo Delton Batista, presidente do LIDE Santa Catarina e do LIDE Rio Grande do Sul, celebrar a longevidade desses empreendimentos é uma forma de inspirar outros empreendedores.

“Ao reconhecer empresas centenárias, celebramos a força do empreendedorismo catarinense e a capacidade de adaptação que sustenta negócios ao longo de gerações. Essas histórias mostram que é possível crescer com ética, inovação e compromisso com a sociedade, atributos que definem a liderança que o LIDE valoriza”, afirma.

A RenauxView é herdeira de uma tradição têxtil iniciada há mais de 130 anos. Fundada em abril de 1925, em Brusque, sua produção era voltada para tecidos de uso decorativo.

A partir da década de 1970, passou a focar no abastecimento da indústria de camisaria masculina. Em 2006, com a mudança no controle societário e administrativo, reposicionou-se no mercado e tornou-se uma das principais fornecedoras de tecidos planos para a indústria da moda brasileira.

Além da empresa brusquense, a Duas Rodas — pioneira na extração de óleos essenciais para produção de aromas e sabores, fundada em Jaraguá do Sul — também será homenageada por seu primeiro centenário.

O prêmio

A edição deste ano tem como tema Cidadania Empresarial e da Liderança para o Futuro. A tradicional homenagem promovida pelo LIDE distingue empresas e personalidades em diferentes categorias, seja por setor ou por tema estratégico.

Além da homenagem às empresas centenárias, o Prêmio Líderes reconhecerá organizações e personalidades em mais de 20 categorias, abrangendo setores como agronegócio, economia criativa, indústria, construção civil, mercado imobiliário, tecnologia, varejo, turismo, serviços, logística e infraestrutura. Também estão previstas distinções especiais, como o Prêmio Líderes ESG, que destaca boas práticas em educação para o futuro, governança, cidades inteligentes, sustentabilidade e responsabilidade social.

O processo de definição dos vencedores segue três etapas principais: indicações abertas à sociedade civil e à comunidade empresarial, avaliação pelo Conselho Estratégico do LIDE SC e, por fim, anúncio dos premiados na cerimônia de novembro. O regulamento de 2025, com as datas para abertura das indicações, será divulgado ainda neste mês.

Nas últimas edições, o prêmio já homenageou nomes como Luciano Hang (Havan), Jorge Freitas (Intelbras), César Gomes (Portobello), Viviane Lunelli (Grupo Lunelli) e João Adibe (Cimed), consolidando-se como uma das mais relevantes plataformas de reconhecimento empresarial do Brasil.

Leia também:

1. Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba começa neste domingo

2. Comitiva de empresários de Brusque se reúne com vice-presidente Geraldo Alckmin em Brasília

3. Hospital Azambuja é vítima de fraude envolvendo desvio de doações feitas por consumidores via conta de luz

4. Mendonça vota para cassar mandato do prefeito de Botuverá

5. Frio deve voltar a Brusque? Confira a previsão do tempo para o fim de semana



Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

