Prepare o casaco, pois o fim de semana promete ser frio na região de Brusque

Dados meteorológicos indicam que este fim de semana será o mais frio registrado até agora no ano. De acordo com Ronaldo Coutinho, do Climaterra, as temperaturas de amanhã e domingo devem permanecer na casa dos 10°C ou menos no Médio Vale do Itajaí. Na Serra, a expectativa é que possa nevar.

Para hoje, segundo Coutinho, os modelos meteorológicos indicam que as temperaturas começam a cair gradativamente devido à chegada de uma frente fria, com as mínimas previstas entre 11°C e 13ºC.

Já para o fim de semana, a previsão aponta dias de frio mais rigoroso para os moradores de Brusque e região. Segundo Coutinho, a temperatura pode atingir os 7°C amanhã durante o dia, nas áreas rurais, e um pouco mais na cidade.

No domingo, deve baixar ainda mais, podendo bater a marca dos 5ºC nas áreas rurais do Médio Vale. “Será o fim de semana mais frio do ano”, afirma Ronaldo Coutinho. Já a partir de segunda-feira as temperaturas sobem até atingir o “ponto neutro”, ou seja, o que é o normal para o outono, na faixa dos 14°C.

A previsão da Epagri/Ciram, órgão estadual que monitora o tempo, indica temperaturas baixas para o Vale do Itajaí amanhã e domingo. Após as chuvas desta semana, que causaram estragos em várias cidades, inclusive, cheias no rio Itajaí-Mirim, o frio chega com força ainda hoje.

“No decorrer da sexta-feira [hoje], o tempo volta a ficar mais seco no estado, com declínio acentuado de temperatura devido à chegada de uma intensa massa de ar frio e seco”, afirma o meteorologista Erikson de Oliveira.

De acordo com a Epagri, a chegada de uma massa de ar polar faz as temperaturas despencarem em todo o estado, e o amanhecer de hoje promete ser um dos mais gelados. A previsão aponta mínima de 4°C para as regiões mais altas de Brusque amanhã. Domingo, a temperatura deve variar entre 7°C e 17°C.

O Climatempo também prevê um fim de semana de friozinho para os habitantes de Brusque e região. O serviço meteorológico indica sol sem nuvens neste sábado, com temperatura variável entre 9°C e 19°C.

No domingo, o tempo permanece aberto, sem nuvens, mas a mínima caiu um grau em relação ao sábado. Assim como o Climaterra, o Climatempo aponta que o domingo deve ser o dia mais frio.

Neve

Há uma chance real de neve na Serra Catarinense até hoje pela manhã, de acordo com a Epagri. Além disso, conforme o órgão meteorológico, existe chance de geada nas regiões Oeste, Meio-Oeste, Planaltos, Alto Vale do Itajaí, região serrana de Florianópolis e áreas altas do Litoral Sul por causa do predomínio da massa de ar polar.