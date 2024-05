Presença de filho de Bolsonaro na política de Balneário Camboriú acirra disputa para prefeitura

No foco

Pelo fato do filho “04” do ex-presidente Bolsonaro, Jair Renan, ser pré-candidato a vereador e morar na cidade, a disputa para prefeito em Balneário Camboriú se acirra dentro do próprio PL. O popular prefeito Fabrício Oliveira não pode se reeleger e há uma guerra interna para a escolha de quem o sucederá: o líder do governo Jorginho Mello na Assembleia Legislativa, Carlos Humberto, ou o empresário Peeter Lee Grando.

Trilhos

Decidido a desenvolver o sistema ferroviário no Estado, o governador Jorginho Mello aguarda o final dos estudos, previstos para abril de 2025, de dois projetos importantes: o primeiro, de 319 quilômetros entre Chapecó e Correia Pinto, e outro, de 62 quilômetros, entre Navegantes e Araquari. O investimento do Estado nos dois projetos técnicos e de cerca de R$ 32 milhões.

Proibido

A deputada Ana Campagnolo (PL) anunciou o protocolo de projeto de lei de sua autoria que proíbe a participação de crianças e de adolescentes nas paradas promovidas pelo Movimento LGBTQIA+ em SC, e estabelece uma multa de R$ 10 mil por hora em caso de descumprimento. Indecência, como alega? Recomenda-se à deputada assistir aquelas novelinhas de final de tarde e início da noite na Globo.

Ideias

A Bancada da Grande Florianópolis no Legislativo estadual fez uma reunião esta semana para dar sequência a temas muito pertinentes. Amadureceu-se algumas propostas interessantes na área da mobilidade, como a implantação de uma ciclovia no trajeto do pedágio de Palhoça até Tijucas e de uma faixa exclusiva para motocicletas entre as rodovias, em ambos os sentidos, no percurso entre Palhoça e a Ilha de SC.

Imprensa

A Associação Catarinense de Imprensa fará assembleia geral extraordinária no dia 21 para propor alteração no estatuto e permitir que os associados que moram no interior do Estado possam participar das assembleias da entidade de forma remota. Segue o que já fazem algumas organizações. Atualmente, todas as assembleias são presenciais – incluindo as eleições para diretoria e conselhos.

Encalhe

Via rede sociais, as cantoras Ivete Sangalo e Ludmilla estão anunciando o cancelamento de suas turnês pelo país. Ludmilla tinha agendado show em Florianópolis no dia 9 de agosto e Ivete em 1º de fevereiro de 2025. Alegaram que a produtora não forneceu as condições necessárias previstas em contrato, mas o motivo pode ser outro. Fãs das artistas estavam bravos com o valor dos ingressos. Nos de Ivete, em 30 cidades, de R$ 345, a meia-entrada social, e R$ 690, a inteira. Os de Ludmilla, em 19 cidades, entre R$ 245 e R$ 490.

Oficina 1

O deputado federal Rafael Pezzenti (MDB-SC) esclarece: não houve votação do projeto de lei 8889/2017, que propõe taxar plataformas de streaming e redes sociais. Foi retirado de pauta e ele se manifestou contrário ao texto, publicamente, antes. Atuou, sim, para que fosse derrubado.

Oficina 2

Contrariamente ao que foi publicado, Joinville “adotou” a cidade gaúcha de Guaíba, para atender sua população atingida pelas enchentes, e não Estrela e Lageado. Estrela foi adotada desde a semana passada pelo município paulista de Osasco.

Segunda língua

Na proposta do governo federal que institui mudanças no Novo Ensino Médio há imenso lobby para a inclusão do espanhol como segunda língua obrigatória nas escolas de todo país. Um erro que pode ser evitado. Que interesse teria o espanhol em SC, por exemplo, onde mais da metade da população tem ascendência italiana? No Congresso Nacional o senador Esperidião Amin está agindo para que se considere as realidades regionais e que se respeite a comunidade escolar local. Correto.

Sinais exteriores

Dinheiro que entra fácil e de fontes suspeitas, fazem com que seus beneficiados queiram, como uma espécie de compulsão, exibir sinais exteriores de riqueza. É esse o perfil de uma quadrilha presa esta semana em Blumenau que movimentou R$ 112 milhões com o tráfico de drogas. O desejo máximo de vários dos presos era ter carros de luxo. Bandidos do andar um pouco acima tem outros interesses, maiores. “Investem” no mercado imobiliário de Balneário Camboriú e Itapema.

Ativismo judicial

O deputado estadual André de Oliveira (Novo) pediu apoio dos colegas para a aprovação de uma moção a ser enviada ao Congresso Nacional para frear o ativismo judicial relativo ao aborto.