Presidente avalia primeiro ano da renovada Câmara de Guabiruba: “fôlego novo”

A última sessão de 2025 da Câmara de Guabiruba ocorre nesta terça-feira, 16. A eleição de 2024 causou uma grande renovação, já que, dos nove vereadores que assumiram o cargo no início deste ano, apenas dois foram reeleitos, um deles o presidente da casa, Xande Pereira (PP).

Apesar de ser o mais novo deles, com 27 anos, Xande é também um dos mais experientes da casa.

“No meu primeiro momento enquanto presidente, a ideia foi deixar todos os vereadores bem habituados e à vontade para conseguir desempenhar o trabalho que eles têm em mente. Cada um tem uma metodologia de trabalho, e a gente sempre respeita todos eles”, explica.

Para o presidente, todos os vereadores estão engajados nas suas comunidades, cada um com seu perfil.

Além da renovação de nomes, a atual composição da Câmara de Guabiruba, que tem a média de idade mais baixa da história, traz uma outra particularidade: a pluralidade de siglas partidárias. São cinco partidos representados: PP, MDB, PSD, PL e Podemos. Para Xande, essa variedade é positiva.

“A renovação é muito importante, faz a instituição crescer e andar para frente. Essa pluralidade ajuda na captação de recursos, porque cada vereador tem ligação com deputados e partidos diferentes. Temos situação e oposição em um equilíbrio, cinco a quatro, mas o trabalho sempre foi muito tranquilo, com cordialidade e respeito”, avalia.

Principais projetos

Xande destaca que a Câmara teve um grande número de projetos de lei aprovados de autoria dos vereadores no primeiro ano de mandato, superando toda a quantidade de apresentados na legislatura passada inteira, o que, na sua opinião, mostra o empenho da casa.

Entre as propostas aprovadas de origem legislativa, o presidente da casa destaca o projeto de lei que fiscaliza e penaliza as empresas que alugam postes e deixam fios soltos, o que define a penalização para o descarte irregular de resíduos em vias públicas e terrenos baldios, o da penalização para pichadores e o da redução do percentual de adesão da pavimentação comunitária, de 80% para 70%.

Além disso, ele ressalta também a linha de crédito aprovada via projeto de origem do Executivo no valor de R$ 40 milhões para a realização de obras no município.

“A gente dialogou com o prefeito, o vice-prefeito e toda a equipe para entender quais seriam as obras e quais as prioridades. Entendemos que era importante, porque o município tem saúde financeira para buscar essa linha de crédito para construção do hospital, pavimentação de ruas, construção do novo ginásio de esportes, abertura de vias públicas. Se a gente puder acelerar o progresso da cidade, a Câmara não vai travar”, acrescenta.

Segundo o presidente, a relação da Câmara com o prefeito Valmir Zirke (PP) e a administração municipal é muito melhor do que na legislatura anterior, quando houve críticas vindas direto da base da prefeitura.

“Muitas vezes a própria situação criticava publicamente a administração, e eu acho que ambas as partes acabaram perdendo. Eu respeito o prefeito como chefe do Executivo e ele me respeita como presidente da Câmara. Quando tem algo que eu não concordo, eu comunico ele pessoalmente. As críticas são necessárias para melhorar”, reforça.

Relação com a população

No início do ano, a Câmara anunciou um rebranding, que, além de reformular a marca do Legislativo local, aumentou a presença nas redes sociais e reforçou a comunicação com a população.

Xande avalia os reflexos dessas mudanças como positivas, mas destaca que ainda há o que melhorar. “Sempre cobrei muito a questão da comunicação. Você precisa se comunicar para levar informação à população e ser transparente”, destaca.

Para o começo do ano que vem, a Câmara deve reforçar a comunicação via canal do WhatsApp, onde os cidadãos vão poder, além de acompanhar os trabalhos, encaminhar as suas demandas.

“Nesse quesito da participação da Câmara com a população, eu vejo que houve uma melhora, principalmente por conta dos novos vereadores. Há um fôlego novo, e isso é importante para o Legislativo municipal”.

Prioridades para 2026

Em 2025, o orçamento destinado à Câmara foi de cerca de 1,6% do total previsto pelo Legislativo, bem abaixo dos 6% definidos em lei. Xande destaca ainda que a casa vai devolver recursos à prefeitura, o que é uma tradição.

“A Câmara funciona de maneira muito enxuta. Temos três funcionários efetivos e três comissionados, e todos acabam desempenhando mais de uma função. Isso é histórico da Câmara de Guabiruba. Todos os presidentes sempre tiveram muito zelo com o recurso público”.

Para o próximo ano, dentre as prioridades, Xande destaca como urgente a atualização do Plano Diretor – a última foi realizada há sete anos e o prazo legal segundo lei é dez.

“Não dá para perder tempo com temas irrelevantes. Com a atualização do Plano Diretor, vamos destravar investimentos, atrair empresas, diversificar a economia e resolver problemas antigos”.

Outras prioridades serão a revisão do regimento interno na Câmara e a busca por digitalização de processos, trazendo ainda mais a tecnologia para o dia a dia. “Precisamos olhar para o futuro da nossa cidade”, resume.

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

