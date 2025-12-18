Presidente da Ampebr apresenta resultados e traça metas de crescimento para 2026

O presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), Mauro Schoening, avaliou em entrevista ao jornal O Município as ações de 2025 e detalhou quais são os próximos passos da entidade.

Sobre a avaliação e as ações dos projetos desenvolvidos pela Ampebr ao longo deste ano, Mauro destaca que o mais importante é a Pronegócio, com quatro rodadas de negócios por ano.

“Essas quatro rodadas representam 90% do faturamento da nossa entidade. É delas que vem o ganha-pão da Ampebr, e ali está o nosso maior desafio. A cada três meses realizamos uma rodada: uma de inverno, outra de verão, uma de alto verão e uma prévia de inverno. Todas as ações de 2025 foram concluídas dentro dos prazos e datas pré-definidas”, explica.

Grande momento

Um dos momentos decisivos do ano ocorreu quando a diretoria reconheceu a necessidade de contratar uma consultoria para fortalecer a área comercial da Ampebr. A iniciativa foi motivada pelo volume e pela complexidade da base de dados da entidade, que reúne informações de fabricantes catarinenses e de lojistas de todo o país.

A consultoria passou a atuar na organização e padronização desses registros, buscando qualificar o relacionamento com o setor e aprimorar a gestão comercial.

“Quando eles vieram para o nosso Pronegócio, já tínhamos uma base de dados, mas ela não estava inserida no CRM. O CRM é uma ferramenta importante, criada entre junho e julho, desenvolvida para que a entidade tivesse uma visão melhor de cada fabricante e de cada lojista. Isso permitiria que déssemos continuidade ao trabalho e pudéssemos convidá-los depois para as rodadas”.

Além disso, a entidade também decidiu contratar uma equipe de tráfego pago para atuação nas plataformas digitais, ampliando o alcance nacional das ações.

“Porque não temos o alcance de chegar diretamente a um comprador no Mato Grosso, em Cuiabá. Com o tráfego pago, as informações sobre a Pronegócio chegam a esse comprador. Foi um avanço muito grande. Pela primeira vez, em 35 anos de existência da Ampebr, houve investimento em tráfego pago e em consultoria para organizar a área comercial”.

Desenvolvimento de aplicativo

A entidade está desenvolvendo uma plataforma digital de e-commerce, com lançamento previsto para o início de 2026. O objetivo é criar um ambiente nacional de vendas on-line, ampliando o alcance das empresas filiadas.

Segundo o presidente, o projeto é mais complexo que um sistema comum, pois funciona como um “condomínio digital”. Ela contempla, no mínimo, 45 ou 50 empresas no mesmo lugar.

A plataforma permitirá que compradores que não participaram presencialmente da Pronegócio acessem, em até uma semana após o evento, as marcas participantes. O presidente reconhece os desafios, especialmente por se tratar do setor de moda, que muda constantemente.

“Nós trabalhamos com moda, e a moda depende de coleção. A cada mês ela muda, seja na tendência, na estampa ou na cor. Por isso, é difícil coordenar tudo isso com as empresas dentro de uma plataforma. Mas estamos tentando. Vamos lançar no ano que vem e acompanhar como ela vai se comportar nos meses e anos seguintes”.

Corra por Elas

Este ano foi realizada a 5ª edição da Corra por Elas, evento em que toda a arrecadação é destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Em 2025, o valor levantado chegou a R$ 159 mil, superando a quantia registrada em 2024, que havia sido de R$ 123 mil. “É um valor considerável, muito importante para a entidade, e isso nos deixa muito felizes”, destacou.

Perspectivas para 2026

Mauro comenta que as perspectivas da entidade para o próximo ano são positivas e que o Pronegócio segue como o principal foco da Ampebr no início de 2026.

“As perspectivas são muito boas. Estamos trabalhando para encerrar o ano com uma visão otimista para o Brasil, especialmente em relação ao Pronegócio que realizaremos em janeiro. É praticamente o lançamento do ano, já que nos dias 13, 14, 15 e 16 ocorre a primeira rodada.”

Ele explica que a preparação começou ainda no fim de 2025 e que a adesão dos lojistas está acima do esperado.

“É o primeiro termômetro de feiras e rodadas de negócios do país, pois a nossa é sempre a primeira do calendário. Estamos com uma expectativa elevada, considerando que a adesão dos lojistas está em alta. Já temos aproximadamente 80% das vagas vendidas e alocadas”.

Além da rodada de janeiro, estão programadas novas edições em maio e agosto. O objetivo, segundo ele, é melhorar continuamente o formato e ampliar o número de compradores.

“Nosso foco é aperfeiçoar cada vez mais essas rodadas e atrair mais compradores, para que o circuito de vendas gere empregos. Quando vendemos bem, toda a cadeia é movimentada: malha, linha, combustíveis, panificação, aviamentos e até a hotelaria”.

Escola de Costura

O presidente destaca que a Escola de Costura é uma das principais ações de qualificação profissional da entidade, mantida em parceria com a Prefeitura de Brusque.

“A gente tem uma ação muito forte, que é a nossa Escola de Costura. Ela está no sexto ano e vamos entrar no sétimo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Brusque. Eles entram com aporte financeiro e a nossa entidade com matéria-prima, maquinário e mão de obra”.

Ele explica que o projeto já formou um número significativo de alunos e segue com três turmas anuais. Já são mais de 1,3 mil formados. “Essa escola de costura é muito importante para o município”.

A iniciativa atende especialmente pessoas que chegam à cidade em busca de emprego na área têxtil, mas sem conhecimento técnico.

Leia também:

1. Brusque depois da chuva: saiba o que diz a previsão desta terça-feira

2. Basquete masculino e vôlei feminino de Brusque vencem na estreia dos Jasc

3. VÍDEO – Câmera de segurança registra momento em que carreta pega fogo na Ivo Silveira

4. Saiba quais bairros arrecadaram mais em IPTU e ITBI em 2025

5. VÍDEO – Incêndio atinge caminhão e motocicleta na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar



Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

