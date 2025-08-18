Presidente da Ampebr, Mauro Schoening avalia 71ª Pronegócio: “uma das melhores”

O presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), Mauro Schoening, celebra os resultados da 71ª Pronegócio, que finalizou na sexta-feira, 15. A rodada, organizada pela entidade, reforça Brusque como capital da moda.

Até o fechamento da matéria, o acréscimo das vendas em relação à edição de alto verão anterior era de 10%. Mauro afirma que o percentual positivo reflete na presença de novos compradores e no investimento em tráfego pago, além de questões climáticas que agradam o mercado.

“A avaliação é que esta edição foi uma das melhores. A nossa mercadoria depende das estações, de inverno e verão. Houve uma grande frente fria. Esse intenso frio fez com que as negociações aumentassem. Foi um grande acréscimo para a nossa rodada”, analisa.

O presidente da Ampebr entende que a Pronegócio não é importante apenas para o setor da moda. Ele afirma que o município de Brusque como todo ganha com a realização da rodada de negócios.

O evento movimentou a rede hoteleira de Brusque e região, além do setor de alimentos. Foram servidas 3 mil refeições aos fabricantes e lojistas que participaram da rodada. A movimentação é em vários setores da cadeia econômica local.

Desfile

O desfile da Pronegócio foi realizado na noite de quarta-feira, 13. O tema foi “secret garden” e apresentou as principais tendências da coleção de alto verão 2026.

Os modelos subiram na passarela da Sociedade Santos Dumont. Ao todo, foram 88 looks de 22 marcas. Mauro entende que o desfile é um grande diferencial para os compradores.

“O desfile é muito importante. Às vezes, os compradores passam pelo showroom e olham as araras nos cabides. Quando veem as peças nos manequins vivos, elas se transformam. Os lojistas têm um olhar diferente quando as peças estão em modelos”.

Diversas autoridades dos setores público e privado marcaram presença no desfile. São elas: Pedro Gilmar Fank, presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Fampesc); Valdir Walendowsky, secretário de Turismo de Brusque; Valmir Zirke e Cledson Kormann, prefeito e vice de Guabiruba; e Jean Dalmolin, presidente da Câmara de Brusque, entre outras.

Próxima edição

Com o encerramento da 71ª Pronegócio a Ampeb inicia os preparativos para a 72ª Pronegócio que apresentará a coleção de Inverno 2026. A rodada acontece de 13 a 16 de janeiro.

