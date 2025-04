Presidente da Câmara avalia 100 dias de mandato e diz que Brusque precisa de deputado local

O presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), completa 100 dias de mandato no comando da Casa nesta legislatura. Ele fez um balanço dos trabalhos e defendeu que Brusque precisa eleger ao menos um deputado com domicílio eleitoral na cidade para garantir recursos ao município.

Dalmolin foi reeleito para presidir o Legislativo municipal em 1º de janeiro e seguirá no cargo até o final de 2026.

“Cada vereador tem uma ideia, mas estamos buscando ouvir a todos. São representantes da população, que têm demandas. Todos estão com bastante disposição e vontade, realizando visitas aos bairros”, avalia o presidente.

O relacionamento entre Câmara e prefeitura é considerado harmônico por Dalmolin. Para o parlamentar, cada vereador executa os trabalhos conforme os rumos do partido que representa, mas não deixa de pensar na cidade. Ele trata eventuais divergências internas como naturais.

“Nós conversamos com o Executivo a todo momento. Se eu fosse prefeito, gostaria que os processos tivessem andamento. A prefeitura tem conhecimento que, em algumas ocasiões, conseguimos dar agilidade, mas outras não são tão fáceis. Somos respeitados pelo Executivo”.

Até o momento, em 100 dias de mandato, ocorreram dez sessões ordinárias e duas extraordinárias. Foram aprovadas 44 leis ordinárias e 16 complementares. Além disso, a Câmara aprovou 380 indicações, 59 requerimentos, 56 moções e 26 pedidos de informação.

Dalmolin relata que a demanda por uma nova sede da Câmara segue viva, sob argumento de que é necessário melhorar o atendimento à população e as condições de trabalho dos servidores. O espaço atual é visto como inadequado.

O presidente da Câmara realiza o programa Gabinete Aberto nas quartas, com atendimento à população na sede do Legislativo. Dalmolin comenta também que muitas demandas dos moradores estão sendo atendidas pela ouvidoria da Câmara, tanto por telefone quanto pelo site.

Deputado de Brusque

O envio de recursos para Brusque por meio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) é dificultoso no entendimento de Dalmolin, pois não há deputados que têm Brusque como domicílio eleitoral.

“Os deputados possuem vontade de ajudar, mas não da forma que achamos bom para a cidade. Dependendo da região do deputado, ele ajuda bem mais, dá preferência. Sabemos que ter um deputado da cidade ajudaria bastante”.

Particularmente, Dalmolin acredita que os políticos do município deveriam se juntar em torno do apoio a um nome para representar Brusque na Alesc nas eleições de 2026. Por outro lado, entende que a aliança é difícil de se concretizar, por interesses de partidos no estado.

“Quantas eleições passamos em que se fala em fechar [acordo] em torno de um nome, mas nunca é possível? Quando chega na época da eleição, há muitos candidatos a deputado estadual e federal. É uma perda para o município e para região”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: